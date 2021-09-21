Green Deal

18:08 21.09.2021

Власти РФ допускают прохождение пика спроса на нефть в 2019 году из-за роста цен на выбросы СО2 – СМИ

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Власти РФ допускают прохождение пика спроса на нефть в 2019 году из-за роста цен на выбросы СО2 – СМИ

Спрос на нефть может не восстановиться до уровня 2019 года на фоне изменений в структуре мирового энергетического баланса. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы, которые появились в распоряжении ТАСС, сообщает Green Deal

"Резкий рост платы за выбросы углерода приведет к существенному изменению мирового энергетического баланса и сокращению спроса на нефть – спрос на нефть по некоторым оценкам может не восстановиться до уровня 2019 года", - отмечается в материалах.

На фоне процессов энергоперехода российские власти также ожидают в среднесрочном и в долгосрочном периодах усиление тенденций нисходящей динамики нефтяного рынка при сохранении повышенной волатильности цен.

Как сообщалось, представитель китайской энергетической госкомпании CNPC Лю Рукуань в ходе заседания Международного делового конгресса высказал мнение, что спрос на нефть не вернется на допандемийный уровень раньше 2023 года, а пик потребления будет достигнут в 2035 году.

"Мы считаем, что пик спроса на нефть придется на 2035 год. Пандемия сильно сказалась на спросе на нефть, и мы считаем, что он не вернется на допандемийный уровень раньше 2023 года. В долгосрочной перспективе, по мере развития энергоперехода, потребление будет снижаться, и пика достигнет в 2035 году. К этому моменту потребление в АТР будет составлять порядка 40% от общемирового, основная доля (40%) придется на Китай и Индию", - сказал он.

Теги: #рф #цены #нефть
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