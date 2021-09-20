ЕС и Украине нужно улучшить Соглашение об ассоциации в соответствии с Green Deal – еврокомиссар

Украине и Европейскому Союзу нужно улучшить Соглашение об ассоциации в процессе его пересмотра в соответствии с Европейским "зеленым" курсом.

Такое мнение еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс высказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" и порталу Green Deal.

"Я знаю, что по финансовым приложениям был достигнут большой прогресс, и я искренне надеюсь, что то же самое будет сделано по экологическим приложениям. Конечно, нам нужно улучшить их в соответствии с нашими последними амбициями, Европейским "зеленым" курсом (Green Deal), стратегией сохранения биоразнообразия, стратегией лесного хозяйства. Я думаю, что это точно соответствует тому, что мы обсуждали с министром Абрамовским. Но мы все еще в процессе дискуссий. Конечно, надеюсь, что мы быстро достигнем договоренности", - сказал еврокомиссар.

Как сообщалось со ссылкой на вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, первый раунд переговоров о пересмотре экономической части Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может завершиться осенью 2021 года.