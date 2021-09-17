Бизнес разработал проект по созданию национальной сети водородных заправок в Украине – президент ассоциации

Ряд компаний-членов Украинского водородного совета разработали проект по созданию национальной сети водородных заправочных станций, сообщил президент ассоциации Александр Репкин в комментарии порталу Green Deal.

"Если мы сможем продлить на территории Украины TEN-T коридоры (Трансъевропейская транспортная сеть – ИФ), которые уже существуют в странах ЕС, это будет говорить о том, что водородные автомобили из ЕС будут транспортировать сюда товары, а, значит, им нужен будет сервис и заправки. Я знаю, что отдельные компании, которые входят в состав Украинского водородного совета, разработали проект по созданию национальной сети водородных заправок вдоль основных транспортных артерий страны", - рассказал о перспективах сети водородных автозаправок Репкин.

Он указал, что уже предусмотрено создание около 30 заправок таким образом, чтобы было возможно перемещаться между основными городами-миллионниками и выехать в страны ЕС.

"Знаю также, что эти проекты связаны и с электрическими зарядками. То есть это будут электро-водородные или водородно-электрические заправочные станции, где собственники водородных электромобилей и электрокаров смогут получить соответствующий сервис", - рассказал президент ассоциации.

По его словам, первая водородная заправка появится в Украине в 2022 году.

В начале сентября Украинский водородный совет первым в Украине зарегистрировал водородный автомобиль – модель Mirai на водородных топливных элементах японского автопроизводителя Toyota Motor Corp.

"На данный момент Украинский водородный совет уже отработал механизм документального оформления водородных автомобилей. Мы как первопроходцы потратили на это полтора месяца, но теперь весь процесс будет занимать всего три дня", - сказал Репкин.