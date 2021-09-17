"Нафтогаз" модернизирует переданные ему госТЭЦ с учетом современных биотехнологий – советник главы Рябчин

НАК "Нафтогаз" модернизирует переданные ему от Фонда госимущества 6 ТЭЦ с учетом новейших биотехнологий, сообщил советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам развития низкоуглеродного бизнеса и Европейского "зеленого" курса Алексей Рябчин

"Если мы посмотрим на состояние этих ТЭЦ, то оборудование устаревшее, еще советское. Конечно, сейчас главная задача – нормально войти и пройти отопительный сезон, но дальше возникнет вопрос, как их модернизировать. Отмечу, любая модернизация уже будет учитывать все биотехнологии, которые только есть в мире. Уже не будем модернизировать технологиями позапрошлого столетия", – сказал Рябчин в ходе "круглого стола" в рамках проекта Green Deal на тему "Украинский биометан: как распорядиться потенциалом биоэнергетики" в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом он отметил, что на фоне декарбонизации и активного стремления НАК к этому, а также поддержки им закона о развитии биометана, передача компании государственных ТЭЦ является важным фактором.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в начале августа передал НАК "Нафтогаз Украины" пакеты акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская ТЭЦ", а также целостный имущественный комплекс ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".

НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет все права акционера относительно акционерных обществ, в частности относительно участия в общих собраниях акционеров, избрания членов наблюдательных советов.

Также правительство согласовало передачу ООО "Нафтогаз Тепло" (100%-я "дочка" НАК) арестованного имущества ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Раздел" (Новояворовская и Новораздольская ТЭЦ) во Львовской области.