ЕС увеличит климатическое финансирование для третьих стран до EUR25 млрд в год

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила увеличить финансовую поддержку третьим странам в их борьбе с изменением климата на EUR4 млрд, что с учетом нынешнего объема поддержки составит более EUR25 млрд ежегодно, передает портал Green Deal.

"Если у каждой страны есть свои обязательства, то крупнейшие экономики вроде нас несут особую ответственность перед наименее развитыми и наиболее уязвимыми странами", - заявила председатель ЕК в ходе своего ежегодного обращения к Европарламенту в среду.

Она напомнила о взятых ранее развитыми странами обязательствах (на конференциях по климату COP в Мехико и Париже - ИФ) выделять менее развитым $100 млрд ежегодно до 2025 года на борьбу с изменением климата и отметила, что Европа их выполняет, выделяя в свою очередь $25 млрд (EUR21,25 млрд) в год.

"Мой месседж в том, что Европа готова на большее. Мы предлагаем дополнительные EUR4 млрд в рамках климатического финансирования до 2027 года", - заявила фон дер Ляйен.

При этом она указала, что ЕС ожидает подобного от США и других партнеров.

По ее словам, совместные усилия США и ЕС в решении проблем нехватки климатического финансирования могли бы послужить сильным сигналом для глобального лидерства в области климата.

Кроме того, глава ЕК сообщила, что ЕС удвоит внешнюю финансовую поддержку биоразнообразия, особенно для наиболее уязвимых стран.