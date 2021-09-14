Green Deal

14:45 14.09.2021

Операторы ГТС Финляндии и стран Балтии намерены развивать инфраструктуру для «зеленых» газов

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Операторы ГТС Финляндии и стран Балтии намерены развивать инфраструктуру для «зеленых» газов

Операторы газотранспортных систем Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы заключили меморандум о взаимопонимании, чтобы поддержать сферу газов, произведенных из возобновляемых источников.

Gasgrid Finland Oy (Финляндия), Elering AS (Эстония), JSC Conexus Baltic Grid (Латвия) и AB Amber Grid (Литва) вместе будут искать способы оптимальным образом снизить в газовой инфраструктуре выбросы парниковых газов, интегрировать «зеленые» газы в существующую инфраструктуру или при необходимости разработать новую, а также связать «зеленые» газы с другими секторами энергетики, сообщает Elering.

Стороны рассчитывают, что совместная исследовательская работа станет первым шагом в поиске решений, наиболее эффективно снижающих выбросы парниковых газов. Кроме того, создание совместного регулирования, например, системы унифицированных сертификатов происхождения или технических стандартов было бы выгодно всем участникам рынка, поскольку они могут снизить административную нагрузку и облегчить развитие сектора.

Помимо прочего, операторы совместно планируют выявлять технические сложности, связанные с транспортировкой водорода и прочих экологичных газов в существующей газотранспортной системе.

Источник: Green Deal

Теги: #газ #прибалтика #зеленая_энергетика #финляндия
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