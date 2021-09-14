Green Deal

10:01 14.09.2021

МБРР и Фонд чистых технологий предоставят «Укргидроэнерго» $211 млн на установку CНЭ и СЭС

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МБРР и Фонд чистых технологий предоставят «Укргидроэнерго» $211 млн на установку CНЭ и СЭС

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Фонд чистых технологий предоставят ЧАО «Укргидроэнерго» заемные средства на $177 млн и $34 млн соответственно на установку систем накопления энергии (СНЭ) и солнечных электростанций (СЭС), передает Green Deal.

Соответствующие соглашения подписали 13 сентября в Кабинете министров генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи

«Укргидроэнерго» также получило грант в размере $1 млн на внедрение проекта», – сообщила компания в своем пресс-релизе в понедельник.

Кредитные средства будут предоставлены в рамках реализации проекта «Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети» (установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО «Укргидроэнерго»).

«Финансирование предоставляется на установку 197 систем накопления энергии в сочетании с солнечными батареями на гидроэлектростанциях «Укргидроэнерго», в частности Киевской ГАЭС, Каневской ГЭС, Кременчугской ГЭС, Среднеднепровской ГЭС и Днестровской ГЭС», – отметили в компании.

Общая мощность СНЭ на пяти ГЭС должна составить ориентировочно 212 МВт, фотоэлектрических установок — 64 МВт.

«Установка гибридных систем по производству электроэнергии решит ряд задач, которые сейчас стоят перед энергосистемой. Во-первых, это повышение надежности. Во-вторых — поддержка интеграции Объединенной энергосистемы страны в европейскую сеть ENTSO-E. Отмечу, что интеграция потребует повышения гибкости системы», – заявил глава «Укргидроэнерго», слова которого приведены в пресс-релизе.

Кроме того, по словам Сироты, реализация проекта «расширит спектр вспомогательных услуг, которые «Укргидроэнерго» предоставляет на рынке электроэнергии и улучшит их качество».

«Укргидроэнерго» планирует реализовать проект до 2024 года.

Теги: #сэс #снэ #укргидроэнерго #мбрр #займ
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