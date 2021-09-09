Рада приняла за основу законопроект о развитии производства биометана

Законопроект №5464 «О внесении изменений в Закон Украины «Об альтернативных видах топлива» относительно развития производства биометана» приняла Верховная Рада в первом чтении, передает портал Green Deal.

За такое решение проголосовали 300 народных депутатов в четверг.

Законопроект №5464 (автор Андрей Жупанин, фракция «Слуга народа», и другие депутаты) понятие «биометан» регламентирует как «биогаз», который по своим физико-техническими характеристиками соответствует нормативно-правовым актам о природном газе для подачи в газораспределительные и газотранспортные сети или для использования в качестве моторного топлива.

Кроме того, документ предусматривает создание реестра биометана для учета в системе, устанавливает порядок формирования гарантий происхождения биометана.

Как сообщил на своей странице в Facebook советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» по вопросам развития низкоуглеродных бизнесов и Европейского «зеленого» курса Алексей Рябчин, комментируя принятие указанного законопроекта, «Нафтогаз» присоединился к продвижению данного документа и может заняться биометановыми проектами.

«Нафтогаз» рассматривает возможность вхождения в биометановые проекты для развития платформы низкоуглеродных бизнесов, что поможет улучшить энергобезопасность Украины, привлечь инвестиции, создать рабочие места и сократить выбросы», — написал он.

По данным Биоэнергетической ассоциации Украины, потенциал производства биометана в Украине составляет 8 млрд куб. м в год, что соответствует 25% внутреннего потребления газа.