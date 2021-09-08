Водородную технику для транспорта в Германии будут создавать в 4 новых центрах

Правительство ФРГ выделит 290 млн евро на создание и финансирование до 2024 года четырех инновационно-технологических центров (ITZ), которые займутся разработкой водородных технологий для транспортной сферы: легковых и грузовых автомобилей, поездов, речных и морских судов, самолетов, сообщает Deutsche Welle, передает портал Green Deal.

«Эти центры будут учитывать различные потребности промышленности и сосредоточатся на разных задачах», — заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Андреас Шойер.

ITZ были выбраны по итогам конкурса на получение федеральных субсидий для осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области водорода (H2), на который были представлены 15 заявок со всей страны.

Стремясь совместить решение задач как инновационной, так и региональной политики, министерство решило распределить бюджетные средства между западной, восточной, северной и южной Германией, направив деньги преимущественно в средние и небольшие города.

Так, один из четырех центров разместится в городке Пфаффенхаузене, насчитывающим всего около 5 тыс. жителей. Однако сюда будет направлена основная часть средств — до 100 млн евро.

В конце 2019 года здесь был дан старт проекту HyBayern, целью которого является создание модельного региона по производству и использованию «зеленого» водорода. Для этого будет построена установка для получения H2 путем электролиза воды. Этот электролизёр будет использовать «зеленую» электроэнергию действующих гидро- и солнечной электростанций. Полученным водородом будут снабжаться три запланированные в регионе АЗС. Они будут обслуживать 140 водородных транспортных средств, которыми намечено оснастить местные коммунальные и частные предприятия. Это около 30 автобусов, столько же легковых автомобилей, несколько грузовиков и порядка 70 автопогрузчиков и тракторов.

Другой специализацией баварского центра, как отмечает министерство, станет создание компонентов и технологий для самолетостроения, в том числе для легких летательных аппаратов.

На западе Германии новый центр разместится в Дуйсбурге. В этом городе на Рейне с полумиллионным населением находится один из крупнейших в Европе речных портов, поэтому одним из направлений работ станет обслуживание судоходства и, возможно, судостроения. Но здесь будут заниматься также поиском технологических решений для железнодорожных и автомобильных грузовых перевозок, ведь рядом находятся Рурская область, один из основных промышленных регионов ФРГ, и важнейший транспортный узел в Кёльне.

В дополнение к 60 млн евро федеральных субсидий правительство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия предоставит центру 1,6 млн евро, а до 2025 года может выделить еще до 50 млн евро.

На востоке страны ITZ разместится в Хемнице (федеральная земля Саксония). Он получит из Берлина 60 млн евро, а его специализацией станет железнодорожный транспорт (локомотивы и трамваи), а также грузовики, строительные и сельскохозяйственные машины.

Северный центр станет скорее кластером, поскольку он разместится не в одном, а сразу в трех точках: в Гамбурге, Бремене/Бремерхафене и Штаде. В этих ганзейских портовых городах на берегу Северного моря одним из основных направлений предстоящих исследований станет морское судоходство.

Однако в этом регионе сосредоточены также предприятия аэрокосмической отрасли, принадлежащие, в частности, Airbus. Поэтому другой специализацией северного кластера станет авиастроение. К тому же именно в этом регионе еще в 2018 году впервые в мире стали тестировать две водородные электрички, после чего региональная железнодорожная компания заказала 14 таких поездов, которые начнут поступать в конце 2022 года.

«На воде, при грузовых перевозках на суше и в авиации водород может заменить ископаемые виды топлива и тем самым сделать логистику более щадящей для климата», — заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер.

Он выразил уверенность, что научными разработками нового центра смогут воспользоваться не только крупные компании. «Он поддержит водородные проекты стартапов, а также малых и средних предприятий», — сказал Ченчер.