Green Deal

14:12 06.09.2021

Крупные европейские банки делают недостаточно для прекращения финансирования вредных производств — доклад

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Крупные европейские банки делают недостаточно для прекращения финансирования вредных производств — доклад

Крупные европейские банки делают недостаточно для достижения цели по прекращению финансирования компаний, деятельность которых приводит к загрязнению окружающей среды, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на доклад лондонской некоммерческой организации ShareAction, передает портал Green Deal.

Согласно этому докладу, только 3 из 25 европейских банков, опрошенных ShareAction, приняли решение вдвое сократить финансирование вредных для окружающей среды предприятий к 2030 году. Среди них — британские Lloyds Banking Group PLC и NatWest Group PLC, а также норвежский Nordea Bank ABP.

При этом ни один из банков не решился полностью отказаться от финансирования вредных производств к 2050 году, включая производство и поставки ископаемого топлива. Ранее в мае Международное энергетическое агентство заявило, что для достижения нулевых вредных выбросов к 2050 году необходимо полностью отказаться от новых проектов, связанных с добычей и поставкой ископаемых видов топлива.

«Банки в основном еще только подходят к линии старта, но далеко не многие из них начали бежать. Чтобы достичь поставленных целей к 2050 году, они уже сейчас должны внедрить значительные изменения в свою деятельность», — охарактеризовала ситуацию один из авторов доклада Джин Мартин.

Среди опрошенных банков британский Barclays единственный сообщил о включении системы андеррайтинга ценных бумаг в цель по сокращению финансирования вредных выбросов. Однако банк все еще не принял обязательство прекратить финансировать углепроизводство, сообщается в докладе.

Представитель Barclays прокомментировала этот доклад, сообщив, что банк разделяет взгляды ShareAction и старается ускорить переход к экономике с низкими вредными выбросами.

В другом британском банке — HSBC — сообщили о планах прекратить финансирование углепроизводства по всему миру к 2040 году. Представитель банка также отметила, что HSBC не предоставлял финансирование этому сектору с апреля 2018 года.

Норвежский Nordea планирует представить руководство по финансированию сектора производства топлива только в конце этого года. А итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo SpA взяла обязательство полностью прекратить работать с такими производствами нефти и газа, как, например, бурение и гидроразрывы пластов для добычи этих ресурсов в Арктике.

Если банки не достигнут целей по прекращению финансирования вредных производств, инвесторам будет труднее покупать акции банков и выполнять свои собственные обязательства по достижению нулевых вредных выбросов. Управляющие фондами с активами на общую сумму в $43 трлн создали инициативу Net Zero Asset Managers, которая поддерживает цель ООН по достижению нулевых вредных выбросов к 2050 году.

Теги: #вред #банки #производства #европа
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