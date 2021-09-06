Green Deal

12:09 06.09.2021

ВP поставила первый углеродно-нейтральный СПГ в Азию

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ВP поставила первый углеродно-нейтральный СПГ в Азию

BP Singapore Pte. Limited осуществила поставку первой партии углеродно-нейтрального СПГ (сжиженного природного газа) в адрес тайваньской CPC Corporation, сообщила британская компания, передает портал Green Deal.

Это первая поставка СПГ BP с компенсацией выбросов углерода в Азиатско-Тихоокеанском регионе после первой поставки СПГ в адрес компании Sempra LNG на терминал Energia Costa Azul в Мексике в июле 2021 года.

Расчет оценки выбросов СО2 и метана, связанных с этой партией, от устья скважины до терминала разгрузки, проведен по методике BP, которая может иногда обновляться.

Теги: #bp_singapore #спг
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