ВP поставила первый углеродно-нейтральный СПГ в Азию

BP Singapore Pte. Limited осуществила поставку первой партии углеродно-нейтрального СПГ (сжиженного природного газа) в адрес тайваньской CPC Corporation, сообщила британская компания, передает портал Green Deal.

Это первая поставка СПГ BP с компенсацией выбросов углерода в Азиатско-Тихоокеанском регионе после первой поставки СПГ в адрес компании Sempra LNG на терминал Energia Costa Azul в Мексике в июле 2021 года.

Расчет оценки выбросов СО2 и метана, связанных с этой партией, от устья скважины до терминала разгрузки, проведен по методике BP, которая может иногда обновляться.