"ДТЭК ВИЭ" в I пол. увеличила прибыль до 2,5 млрд грн за счет курсовых разниц

Компания "ДТЭК ВИЭ" по результатам января-июня 2021 года получила чистую прибыль в 2 506 млн грн.

Такие данные приведены на сайте "ДТЭК ВИЭ" в неаудированной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

Компания сократила убыток по курсовым разницам на 2,7 млрд грн за счет укрепления национальной валюты, отмечается в отчете.

Согласно документу, выручка компании за этот период сократилась на 6,3% – до 3 844 млн грн, что обусловлено снижением объемов отпуска электроэнергии на 20% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

При этом долг ГП "Гарантированный покупатель" перед компанией составляет 3 160 млн грн (с НДС), из которых 2 540 млн грн долга были сформированы в 2020 году.

Текущий портфель ДТЭК ВИЭ – 950 МВт установленной мощности в "зеленой" генерации. По результатам 2020 года они обеспечили сокращение выбросов СО2 на 2,6 млн тонн, подсчитали в компании.

Компания ведет строительство ДТЭК Тилигульской ВЭС проектной мощностью 500 МВт, что обеспечит снижение выбросов СО2 еще на 2 млн тонн в год.

Как сообщалось, ДТЭК ВИЭ" в 2020г увеличила выручку на 66,7% - до 8,148 млн грн, получила 324 млн грн консолидированной прибыли. Рост выручки стал возможен за счет введения в эксплуатацию в 2019 году новых электростанций и увеличения выработки электроэнергии в 2020 году на 71,7%, − до 2,4 ГВт-ч.