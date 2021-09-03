Ковидные ограничения положительно сказались на качестве воздуха на планете в 2020г - метеорологи ООН

В мире локально, особенно в городах, произошло слабое, но резкое уменьшение числа вредных выбросов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО) ООН.

"COVID-19 стал незапланированным экспериментом в сфере качества воздуха, и это привело к временным локальным улучшениям", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. При этом он подчеркнул, что пандемия не заменит устойчивые и систематические действия по борьбе с изменением климата и что улучшение качества воздуха носит временный характер.

Об улучшении ВМО рассказала в своем бюллетене о качестве воздуха и климата, опубликованном в пятницу. Эксперты организации отметили, что улучшение качества воздуха было неоднородным, и в некоторых частях мира уровень загрязнения воздуха все же превысил допустимые нормы.

Как сообщает ВМО, качество воздуха улучшилось благодаря тому, что во многих странах власти запретили публичные собрания, закрыли школы и ввели локдауны в связи с пандемией коронавируса. Это также привело к уменьшению транспорта на дорогах.

В частности, ВМО зафиксировала снижение как минимум на 70% содержания в воздухе оксидов азота, которые в основном появляются из-за сжигания топлива и являются одной из причин уменьшения озонового слоя планеты. Также отмечается уменьшение содержания в атмосфере диоксида серы, оксида углерода и озона.