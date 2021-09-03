Украина предложила США проект по декарбонизации энергетики на $25 млрд – депутат

План декарбонизации украинской энергетики объемом $25 млрд предусматривает выведение из эксплуатации устаревшей угольной генерации и строительство маневренных мощностей.

Это следует из обнародованного народным депутатом Алексеем Гончаренко (фракция "Евросолидарность") в Телеграмм-канале в пятницу плана трансформации Украины объемом $277 млрд, презентованного в США в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно проекту декарбонизации, реализация которого предусматривается до 2030 года, устаревшие угольные электростанции будут заменены на аккумулирующие и другие накопители, малые модульные реакторы, газовые и готовые к использованию водорода мощности, а также на ТЭС, работающие на биомассе и другие виды возобновляемой энергетики.

Вместе с тем в перечень презентованных в США проектов вошел также проект технической синхронизации с ENTSO-E, стоимостью $11,7 млрд и сроков исполнения до 2023 года (запланированный срок интеграции –ИФ) плюс 20 лет.

Проект предусматривает выполнение технических мероприятий для интеграции энергосистем Украины и Европы, а также внедрение систем "умных сетей" (Smart Grids), строительство, реконструкцию воздушных линий и подстанций, а также автоматизацию последних.

Доля участия Украины в проектах не указывается. Участие США, согласно короткому описанию проектов, предусматривает поставки оборудования и технологий, а интерес американской стороны заключается в прибыли от инвестиций.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, "уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения"