Munich Re выпускает 20-летние «зеленые» облигации объемом €1 млрд

Немецкая перестраховочная группа Munich Re объявила, что после успешного выпуска «зеленых» облигаций в 2020 году запустила «зеленые» субординированные облигации во второй раз в своей корпоративной истории, сообщается на сайте группы, передает Green Deal.

Согласно сообщению, объем эмиссии составляет EUR1 млрд. Облигации имеют купон в размере 1% и подлежат погашению в 2042 году. Выпуская облигации, Munich Re укрепляет свою капитальную базу, уделяя особое внимание возможностям роста, которые появляются на многих рынках перестрахования, поясняет немецкая группа.

Отмечается, что Munich Re в рамках программы Ambition 2025 приняла широкую программу защиты климата с конкретными целями для своих инвестиций, страхового бизнеса и операций.

Также отмечается, что Munich Re будет использовать привлеченный капитал для финансирования или рефинансирования устойчивых проектов в соответствии с концепцией «зеленых» облигаций компании. Проекты включают в себя инвестиции в акционерный капитал и заемные средства в возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, экологически чистый транспорт, «зеленые» здания, устойчивое управление водными ресурсами и сточными водами, экоэффективную экономику и/или экономику замкнутого цикла, а также экологически устойчивое управление природными ресурсами и землей.