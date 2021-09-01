"Вторая жизнь" отходов: потенциал, который ежедневно теряет Украина

Людмила Цыганок, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины, для портала Green Deal

Доки у сміттєвій блокаді вся Україна, бо ми досі не навчилися вирішувати проблеми зі сміттям у цивілізований спосіб, доки гучно лунають обіцянки слідувати принципам циркулярної економіки, а рамковий закон «Про управління відходами» досі не прийнятий, ринок потребує дієвих державних механізмів для стимулювання повторного використання відходів. Це світова цивілізована практика!

Сучасна Україна 95 % твердих побутових відходів доставляє на захоронення на полігонах далеких від сучасних природоохоронних вимог.

При цьому вітчизняні переробники змушені імпортувати в Україну до 50 % сировини, в тому числі з РФ!

Критичним є питання використання відходів з політичних мотивів та тіньового збагачення осіб, що контролюють чинні легальні та напівлегальні полігони.

Відходи — ресурс

Розвиток галузі переробки відходів, за оцінкою ЄБРР, надасть Україні додаткових 400 тис. робочих місць та 4-5 млрд грн ВВП щороку. Повторне використання, переробка відходів здатні суттєво знизити використання природних ресурсів України та імпорту сировини ззовні. Причому це стосується не лише ТПВ, а й величезного (на порядок більшого) обсягу промислових відходів, особливо це стосується відходів видобувної галузі.

Левова частина таких відходів може стати у пригоді у «Великому будівництві», замінивши той же пісок та щебінь. Переробка шин може замінити до 15% бітуму, який Україна імпортує з Білорусі та РФ. Прикро, що питання врегулювання таких масштабних та значущих об’ємів ресурсів досі лишилося поза увагою держави.

Кожне підприємство, як господарюючий суб’єкт, зацікавлений в раціональному використанні природних ресурсів (використання видобувних відходів, як вторсировини, а не тільки природних ресурсів — піска, глини — для будівництва доріг, дамб), зменшенні обсягів утворення відходів, в межах наданих у користування родовищ забезпечує використання видобувних відходів як вторинної сировини.

При цьому сьогодні підприємство не просить спеціальних норм чи нормативних актів для раціонального поводження з природними ресурсами, а просто проявляє волю і реалізує її.

Зрозуміло, що обсяги відходів, які утворюються видобувним підприємством, не можуть бути використані в межах одного родовища, але можуть бути використані в межах держави для будівництва транспортних шляхів, створення будматеріалів, тощо.

В сфері поводження ТПВ ситуація аналогічна! Чому велику частину побутових відходів комунальні служби продовжують вивозити на численні полігони?

Потрапляючи невідсортованим на такі полігони, більша частина сміття переробці вже не підлягає, а отже рано чи пізно ми цими побутовими відходами або засиплемося, або задихнемося від їхнього спалювання.

Чому замість того, щоб уникнути екологічного лиха вже вчора, ми й сьогодні продовжуємо втрачати колосальні економічні можливості?

Який ресурс ми втрачаємо, викидаючи на полігон?

Папір

Сучасні технології дозволяють перетворювати макулатуру не тільки на туалетний папір, але й на тканину, газетний папір, звичайний, а також технічний і покрівельний картон (руберойд)

Пластик

Продукти переробки дуже затребувані за кордоном, в Україні за відсутності сортування – це практично втрачені можливості. Для виробництва вторинної гранули використовуються промислові й полігонні відходи: полімерна тара, труби, іграшки, посуд, обмотка кабелів, корпуси побутової техніки, промислові відходи плівки та інших виробів.

З гранули роблять сантехнічні труби, вироби з пластмаси.

Це цікаво! Унікальна технологія виготовлення тротуарної плитки з подрібнених поліетиленових пакетів та суміші піску використовується вже сьогодні Іллінецькою ОТГ на Вінничині. Біля 1000 метрів сучасного тротуару громада отримала, позбавившись екологічної проблеми.

Старі шини

Крихту з шин можна використовувати для виготовлення килимків для підлоги і підошов для взуття, покриття для тенісних кортів.

А ще додавання цього компоненту робить асфальт більш стійким до перепадів температур і опадів, також поліпшується зчеплення з колесами авто

Старий одяг

45% одягу (секонд-хенд) придатний для подальшого носіння чи переробки на новий, а дрантя можна переробити на основу під лінолеум (до слова, так роблять на Одещині)

Окрім того, полігони – джерело енергії. На Хмельниччині, в Маріуполі, на Харківщині реалізуються успішно проекти зі збору біогазу. За даними попередніх розрахунків, біогазу на всіх українських смітниках і фермах вистачить, щоб покрити 10% річної потреби країни в газі.

Органічні відходи – чудове добриво. Також органічні відходи можуть бути пеллетами (із соломи, лузги, рисової лушпайки, торфу)

Що треба від держави?

Потрібні державні механізми для повторного використання відходів (наприклад заборона видобутку окремих природних ресурсів при можливості їх заміни вторинною сировиною);

Високий екологічний податок за видобуток природних ресурсів (напр. піску) замість вторсировини;

розвиток технологій утилізації відходів та їх ринок;

державне сприяння вивченню і належному фінансуванню досліджень і робіт щодо вироблення методів і способів використання відходів у інших галузях виробництва;

надання економічних преференцій інвесторам, які готові інвестувати у сферу переробки відходів та підприємствам, що використовують відходи як вторинну сировину.

Що треба від кожного українця?

Потрібно зрозуміти, що бути добрим господарем в своєму домі – наш обов’язок! На рівні кожної громади має бути створено потужний запит на дім без відходів.

250-300 кг – сміття на кожного українця в рік. Мало чи багато? Це дуже багато, якщо пам’ятати про те, що ми нічого досі не робимо для того, щоб цивілізовано вирішити питання з утилізацією сміття.