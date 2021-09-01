Green Deal

12:37 01.09.2021

Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло пятикратно из-за изменения климата — ООН

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Количество стихийных бедствий в мире за 50 лет выросло пятикратно из-за изменения климата — ООН

Количество стихийных бедствий, вызванных климатическими условиями, в период с 1970 по 2019 год возросло в пять раз, в основном за счет роста средних температур на планете, и подобная тенденция продолжится, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на доклад Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, передает портал Green Deal.

«Количество погодных, климатических и гидрологических экстремальных явлений увеличивается, и они станут более частыми и суровыми во многих частях света в результате климатических изменений», — говорится в заявлении генсека организации Петтери Тааласа.

За период с 1970 года было зафиксировано свыше 11 тыс. стихийных бедствий, которые унесли жизни более 2 млн человек и причинили экономический ущерб в размере $3,64 трлн. При этом свыше 91% летальных исходов пришлись на развивающиеся страны.

Больше всего жертв оказались вызваны засухой — примерно 650 тыс. человек; затем идут шторма — более 577 тыс. погибших. В результате наводнений погибли порядка 59 тыс. человек, а из-за аномальной жары — до 56 тыс. человек.

Однако за тот же период времени число смертей, связанных с природными катастрофами, сократилось троекратно, во многом благодаря системам раннего предупреждения. Так, если в 1970-е годы ежегодно по этим причинам погибало более 50 тыс. человек, то в 2010-е годы — менее 20 тыс. Тем не менее, по данным ВМО, только половина из 193 стран-членов организации располагает системами раннего оповещения, позволяющими спасать людей.

Кроме того, зафиксирован рост экономических потерь в результате стихийных бедствий. Согласно докладу, в 2010 — 2019 годах в день сумма такого ущерба достигала $383 млн — в семь раз больше, чем в 1970-е годы с показателем в $49 млн.

За последние 50 лет семь из 10 наиболее разрушительных с экономической точки зрения бедствий имели место с 2005 года. Три из них произошли в 2017 году: ураган «Харви» ($97 млрд убытков), ураган «Мария» (до $70 млрд) и ураган «Ирма» (почти $60 млрд).

Теги: #климат #стихия #оон
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