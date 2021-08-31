Украина и США подписали заявление о диалоге в сфере энергетики и климата - Зеленский

Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм подписали совместное заявление о стратегическом диалоге в сфере энергетики и климата, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Между Украиной и США начат стратегический диалог в сфере энергетики и климата. Соответствующее совместное заявление подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики Дженнифер Грэнхолм", - написал Зеленский в Twitter во вторник.

Как сообщается на сайте главы государства, документ предусматривает усиление двустороннего взаимодействия в вопросах улучшения надлежащего корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины, в частности, путем привлечения международных независимых наблюдательных советов.

"Заявление также фиксирует готовность США помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства путем разработки и внедрения комплексного плана энергетического сектора, который предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер- и физической безопасности, а также других технологий", - говорится в сообщении.

Заявление подписано в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который находится в США с рабочим визитом.