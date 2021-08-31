РГК успешно провела водородные испытания на газорегулирующем оборудовании в Чугуеве

Региональная газовая компания провела успешные испытания по закачке 20%-ной концентрации водорода в смеси с природным газом в шкафные газорегулирующие пункты (ШГРП) на учебном полигоне в Чугуеве, Харьковской области.

"ШГРП - ключевая составляющая всей газовой системы страны. По сути, это означает, что как только закончатся комплексные испытания, включая тестированное счетчиков и труб, то газорегулирующие пункты как основной элемент обеспечения безопасности будут пригодны к работе с 20%-ной смесью водорода. В результате безопасность и бесперебойность работы будут обеспечены", - отметил заместитель руководителя водородного проекта РГК Игорь Гоцик в комментарии порталу Green Deal.

Испытания проходят в рамках водородного проекта компании и на данном этапе предполагают тестирования поведения 20% газоводородной смеси в ШГРП от завода RGC Production по производству газового оборудования.

"RGC Production следует стандартам качества благодаря сотрудничеству с международными бизнес-партнерами, с помощью которых мы комплектуем нашу продукцию. В частности, сейчас все пять типов ШГРП, установленных на полигоне, оборудованы итальянскими регуляторами Pietro Fiorentini, которые имеют сертификат на работу с 20% смесью водорода от производителя", - сказал руководитель проекта RGC Production Александр Волович в комментарии порталу Green Deal.

Он указал, что продукция RGC Production уникальна в своем роде, поскольку нигде в мире он не видел H2-ready аналогов в таком комплексе. "Наконец в Украине появилась своя технологическая продукция для работы с водородом. В дальнейшем мы надеемся на реализацию продукции за пределами Украины", - сказал Волович.

По словам газовиков, 20%-ная концентрация водорода в смеси с природным газом пока является наиболее оптимальной смесью для нынешней модели газораспределительной системы Украины. При повышении концентрации водорода наблюдается падение давления и утечки.

Ранее аналогичные испытания успешно завершились на полигоне в Житомирской области.

Тесты продлятся месяц на полигонах в пяти областях Украины. Надзор за процессом тестирования продукции RGC Production проводит мировой лидер в сертификации и контроле качества процессов и продуктов Бюро Веритас (Bureau Veritas).

Как сообщалось, РГК намерена в качестве практического эксперимента предложить жителям двух сел на 50-100 домов пользоваться газоводородной смесью в отопительных и бытовых целях с 2023 года. Эксперимент планируют завершить к 2025 году. Перед этим газоводородная смесь в разных пропорциях должна быть испытана на бытовых газовых приборах и счетчиках газа в закрытых сетях и на полигонах без потребителей. Для выявления всевозможных рисков такие эксперименты продлятся до середины 2022 года.