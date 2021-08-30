Green Deal

13:20 30.08.2021

Кабмин должен проработать вопрос создания водородного трубопровода Украина-ЕС - указ

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Кабмин должен проработать вопрос создания водородного трубопровода Украина-ЕС - указ

Кабинету министров Украины до 31 августа необходимо проработать вопрос относительно создания нового водородного продуктопровода Украина-ЕС и привлечения инвестиций для реализации этого проекта.

Соответствующее поручение содержится в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля этого года, который введен в действие указом президента №452 от 28 августа и опубликован на сайте главы государства.

Кроме того, правительство до 31 декабря должно принять водородную стратегию Украины и утвердить план мер для ее выполнения. Он будет предусматривать внесение соответствующих изменений в законодательство.

Помимо этого, согласно указу, в вопросах климатической политики Кабмину необходимо до 31 октября разработать и утвердить порядок и источники финансирования природоохранных мероприятий, которые содержатся в Национальном плане сокращения выбросов (НПСВ).

При этом правительству до 31 августа необходимо внести изменения в НПСВ в части пересмотра сроков реализации природоохранных мероприятий.

В документе также отмечается необходимость разработки и утверждения до 31 октября перечня мер для обеспечения модернизации украинской энергосистемы с учётом обязательств Украины в рамках Парижского соглашения по климату и других международных климатических договоров. В частности, в контексте замещения угольной генерации другими источниками энергии, интеграции в европейские энергетические рынки и привлечения инвестиции в проекты по модернизации.

 

Теги: #водород #указ #трубопровод
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