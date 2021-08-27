Green Deal

18:53 27.08.2021

В Германии в октябре заработает система торговли выбросами в сферах транспорта и отопления зданий

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В Германии в октябре заработает система торговли выбросами в сферах транспорта и отопления зданий

Первый пакет разрешений на выбросы СО2 в рамках немецкой системы торговли выбросами (СТВ) в сферах транспорта и отопления зданий будет выставлен на продажу 5 октября. Об этом сообщило Федеральное ведомство по охране окружающей среды ФРГ в пятницу, передает Green Deal 

В Германии в январе 2021 года была запущена национальная СТВ в сферах транспорта и отопления зданий. Начиная с октября компании, торгующие ископаемым топливом на рынке, будут обязаны покупать специальные сертификаты по фиксированной ставке EUR25/тонну. К 2025 году правительство намерено ее повысить до EUR55/тонну.

С 2026 года предполагается, что разрешения будут продаваться на аукционах в соответствии с рыночными механизмами.

Система торговли выбросами Европейского союза (EU ETS) в настоящее время не распространяется на сферы транспорта и отопления зданий. Предложения Европейской комиссии о создании параллельной СТВ для данных секторов пока находится на рассмотрении стран-членов. Вместе с тем на эти секторы пришлось более трети выбросов СО2 в Германии в 2020 году.

Как сообщалось, немецкие компании, которые будут покупать разрешения на выбросы в рамках национальной СТВ, получат финансовую компенсацию от федерального правительства, если цена выбросов приведет к неблагоприятным последствиям для трансграничной торговли и конкуренции.

Теги: #выбросы #германия
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