В Германии в октябре заработает система торговли выбросами в сферах транспорта и отопления зданий

Первый пакет разрешений на выбросы СО2 в рамках немецкой системы торговли выбросами (СТВ) в сферах транспорта и отопления зданий будет выставлен на продажу 5 октября. Об этом сообщило Федеральное ведомство по охране окружающей среды ФРГ в пятницу, передает Green Deal

В Германии в январе 2021 года была запущена национальная СТВ в сферах транспорта и отопления зданий. Начиная с октября компании, торгующие ископаемым топливом на рынке, будут обязаны покупать специальные сертификаты по фиксированной ставке EUR25/тонну. К 2025 году правительство намерено ее повысить до EUR55/тонну.

С 2026 года предполагается, что разрешения будут продаваться на аукционах в соответствии с рыночными механизмами.

Система торговли выбросами Европейского союза (EU ETS) в настоящее время не распространяется на сферы транспорта и отопления зданий. Предложения Европейской комиссии о создании параллельной СТВ для данных секторов пока находится на рассмотрении стран-членов. Вместе с тем на эти секторы пришлось более трети выбросов СО2 в Германии в 2020 году.

Как сообщалось, немецкие компании, которые будут покупать разрешения на выбросы в рамках национальной СТВ, получат финансовую компенсацию от федерального правительства, если цена выбросов приведет к неблагоприятным последствиям для трансграничной торговли и конкуренции.