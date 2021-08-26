Green Deal

18:02 26.08.2021

Минэнерго разработало законопроект о внедрении тарифов Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации

2 мин читать
Минэнерго разработало законопроект о внедрении тарифов Feed-in-Premium для ВИЭ-генерации

Министерство энергетики Украины разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах", который предусматривает внедрение тарифной системы Feed-in-Premium (контракты на разницу) для производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) вместо действующей системы фиксированных "зеленых" тарифов Feed-in-Tariff.

Как сообщается в пресс-релизе Минэнерго в четверг, Feed-in-Premium будет распространяться как на действующие договора купли-продажи "зеленой" э/э, так и на будущие договора, которые будут заключаться с победителями аукционов на строительство новых возобновляемых мощностей.

"Согласно этой модели, производители из ВИЭ смогут напрямую выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы", - отметил первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко, слова которого приведены в пресс-релизе.

В то же время, по его словам, субъекты возобновляемой генерации будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным "зеленым" тарифом и рыночной или аукционной ценой.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, "зеленые" производители получат возможность создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут управлять небалансами э/э собственного портфеля объектов в режиме реального времени.

Как подчеркнули в Минэнерго, это позволит ВИЭ-генерации "во избежание небалансов, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом, способствуя балансировке энергосистемы".

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, внедрение Feed-in-Premium также позволит повысить точность прогнозирования производства э/э ВИЭ, снизит объемы небалансов "зеленой" э/э у ГП "Гарантированный покупатель", увеличит долю экологически чистой э/э из возобновляемых источников, а также предоставит ВИЭ-генерации возможность получения своевременной оплаты за э/э на рынке.

В соответствии с выводами авторов законопроекта, "предлагается дальнейшее развитие возобновляемой энергетики в Украине проводить в рамках аукционной модели поддержки с учетом лучших мировых практик, а именно в соответствии с моделью контрактов на разницу и со сроком поддержки в 15 лет".

К середине 2021 года установленная мощность объектов возобновляемой энергетики в Украине, которые работают по "зеленому" тарифу, достигла 8 ГВт (без учета генерирующих установок потребителей, частных домохозяйств и объектов, расположенных на оккупированных территориях). 

Теги: #минэнерго #виэ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 23.08.2021
Министр энергетики США: надеемся, что Крымская платформа донесет всем мысль, что Крым - это Украина и что РФ надо притянуть к ответственности за ее агрессию

Министр энергетики США: надеемся, что Крымская платформа донесет всем мысль, что Крым - это Украина и что РФ надо притянуть к ответственности за ее агрессию

14:08 23.08.2021
Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы "Северного потока-2" – Галущенко

18:49 18.08.2021
Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн

11:10 17.08.2021
Минэнерго перечислило 653 млн грн на зарплаты шахтерам

Минэнерго перечислило 653 млн грн на зарплаты шахтерам

17:18 14.08.2021
Минэнерго: 653 млн грн на зарплаты шахтерам будут перечислены 16 августа, как и планировалось

Минэнерго: 653 млн грн на зарплаты шахтерам будут перечислены 16 августа, как и планировалось

19:05 10.08.2021
Временная поверенная в делах США обсудила с Галущенко сотрудничество в поддержку целей Украины в области энергетической безопасности и климата

Временная поверенная в делах США обсудила с Галущенко сотрудничество в поддержку целей Украины в области энергетической безопасности и климата

18:22 10.08.2021
Украина и США должны углубить энергетический диалог – Галущенко

Украина и США должны углубить энергетический диалог – Галущенко

12:47 04.08.2021
Рост мировых инвестиций в ВИЭ стал рекордным в I половине 2021 года

Рост мировых инвестиций в ВИЭ стал рекордным в I половине 2021 года

18:26 03.08.2021
Днепропетровкая, Запорожская, Винницкая и Хмельницкая области лидируют в показателях мощности отдельных видов "зеленой" генерации

Днепропетровкая, Запорожская, Винницкая и Хмельницкая области лидируют в показателях мощности отдельных видов "зеленой" генерации

14:00 30.07.2021
Мощность ВИЭ в Украине за I полугодие увеличилась на 8,3%

Мощность ВИЭ в Украине за I полугодие увеличилась на 8,3%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

ПОСЛЕДНЕЕ

Swiss Re подписала первое в мире долгосрочное соглашение по улавливанию СО2 объемом $10 млн

Спасти ГТС и не зависеть от импорта газа – благодаря украинскому биометану

Repsol впервые произвела биотопливо из промышленных отходов

Таллинский порт может построить хранилище водорода объемом 25 тыс. куб. м

GM отзовет все электромобили Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов

Проблема СЭС TIU Canada может быть решена подключением к другой точке – первый вице-премьер

Условием снижения Украиной выбросов до 35% от 1990 г. является внешняя поддержка в сфере финансов и безопасности – Любченко

Зеленский подписал законы о стимулировании развития отрасли экологического транспорта в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА