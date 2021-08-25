Green Deal

16:48 25.08.2021

Repsol впервые произвела биотопливо из промышленных отходов

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Repsol впервые произвела биотопливо из промышленных отходов

Испанская Repsol впервые произвела партию биотоплива для авиации из промышленных отходов на своем нефтеперерабатывающем заводе Petronor в Бильбао, сообщается в пресс-релизе компании.

Произведенная партия биотоплива в 5300 тонн в результате ее использования позволит избежать выброса 300 тонн углекислого газа в атмосферу. Такое количество вредных выбросов достигается за 40 полетов от Мадрида до Бильбао на севере Испании.

Компания адаптировала уже третий нефтеперерабатывающий завод в Испании под производство биотоплива. На заводах в Пуэртольяно и Таррагоне уже были получены первые партии. Однако биотопливо на них производилось с использованием биомассы в качестве сырьевого материала.

Использование промышленных отходов в качестве сырья позволяет интегрировать инструменты экономики замкнутого цикла в процесс производства биотоплива. В результате этого промышленные отходы превращаются в продукт с высокой добавленной стоимостью - низкоуглеродное топливо.

Продвижение такого вида экологического топлива не является единственным проектом компании по достижению цели нулевых вредных выбросов к 2050 году. В Repsol уже запущены программы по достижению энергоэффективности, сбору и хранению углекислого газа, производству синтетического топлива и водорода из возобновляемых источников энергии, а также выработке электроэнергии с минимальным количеством вредных выбросов, отмечается в пресс-релизе.

Котировки акций компании в ходе торгов в Мадриде в среду растут на 0,4%. С начала текущего года рыночная капитализация компании увеличилась на 18,3%, до 14,5 млрд евро.

Теги: #испания #биотопливо #авиация
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