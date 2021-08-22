Green Deal

15:53 22.08.2021

Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

3 мин читать
Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Германия хочет, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"...Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита 20 августа – ИФ), что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Меркель подчеркнула, что Германия также будет иметь своего специального уполномоченного по вопросам транзита.

"Мы едины с американцами в том, что газ нельзя использовать как оружие. И потому мы вместе с американцами будем вести эти переговоры", - добавила Меркель.

Канцлер также указала, что считает совместное заявление Германии и США относительно "Северного потока 2" как обязанность Германии именно в связи с обеспокоенностью, которую выразил президент Украины Владимир Зеленский, что газ может быть использован как оружие.

"Надо сказать, что "Северный поток" - это не немецко-российский проект, там есть фирмы из Германии, Нидерландов, Франции. И потому это европейско-российский проект, он подлежит европейскому праву, он подлежит праву третьего энергетического пакета, потому в регулировании мы не совсем свободны, но должны ссылаться именно на это, потому мы не вели эти переговоры с немецкой стороны, но с европейской стороны мы такое поддерживали. Переговоры тогда вел комиссар Шефчович", - добавила она.

При этом Меркель отметила неообходимость развития Украины в направлении климатического нейтралитета.

"Мы после 2024 года будем экспортировать газ из России в Европу, и здесь важно, чтобы Украина осталась транзитной страной, и важно, чтобы этот договор был продолжен, и потом уже шаг за шагом - это очень важно для РФ - и Украина должна развиваться в сторону климатического нейтралитета. Германия должна достигнуть этого до 2045 года. И именно потому будет меньшее потребление газа, и тогда газ не будет идти ни "Северным потоком", ни газотранспортной системой Украины, и тогда и Украина должна быть готовой к тому, что можно тогда сделать", - сказала Меркель.

По ее словам, одна из возможностей - это партнерство для зеленой энергетики, а именно по водороду.

"Но это не проблема, которая именно с 2024 года может заменять транзит газа через газотранспортную систему Украины. Но в связи с теми возобновляемыми источниками энергетики, которые могут быть расширены в Украине, здесь есть возможность помочь, чтобы при помощи гидролиза, с помощью зеленой энергии из возобновляемых источников энергии можно производить и зеленый водород и им воспользоваться", - отметила канцлер.

Теги: #транзит #газ #меркель
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:55 22.08.2021
Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы"

Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы"

15:20 22.08.2021
Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата

14:50 22.08.2021
Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

Германия выступает за новые санкции против РФ, если та попытается использовать "Северный поток 2" как оружие - канцлер

14:39 22.08.2021
Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию на Донбассе – Зеленский

13:36 22.08.2021
Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

Меркель и Зеленский проводят в Киеве встречу тет-а-тет

12:02 22.08.2021
Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

Кличко сообщил, что ему не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе"

19:01 20.08.2021
Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

Путин заявляет, что принятие Украиной закона о переходном периоде на Донбассе де-факто будет означать выход Киева из минских соглашений

18:25 20.08.2021
Путин: будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей

Путин: будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей

17:54 20.08.2021
Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2" и украинский транзит

Меркель обсудила с Путиным заявление ФРГ и США по "Северному потоку 2" и украинский транзит

18:49 19.08.2021
Зеленский не исключает, что Меркель после поездки в РФ предложит гарантии энергобезопасности для Украины

Зеленский не исключает, что Меркель после поездки в РФ предложит гарантии энергобезопасности для Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов

Проблема СЭС TIU Canada может быть решена подключением к другой точке – первый вице-премьер

Условием снижения Украиной выбросов до 35% от 1990 г. является внешняя поддержка в сфере финансов и безопасности – Любченко

Зеленский подписал законы о стимулировании развития отрасли экологического транспорта в Украине

Кабмин утвердил госпрограмму обращения с ОЯТ до 2025 г. объемом до 9 млрд грн

"ДТЭК Энерго" начало импорт энергоугля из Казахстана, договаривается о поставках из Польши и США

Гольфстрим и другие атлантические течения теряют стабильность, последствия могут быть катастрофическими – исследование

Уровень загрязнения воздуха в Кривом Роге в июле сохранился на уровне "очень высокий" из-за небольших осадков и жары – мониторинг

Exxon может взять на себя обязательство по сокращению выбросов CO2 до нуля к 2050г. - WSJ

Темп прироста регистраций электромобилей в Украине за 7 мес. замедлился до 3%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА