Меркель: мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа из РФ через Украину, которая должна развиваться в сторону климатического нейтралитета

Германия хочет, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

"...Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита 20 августа – ИФ), что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье.

Меркель подчеркнула, что Германия также будет иметь своего специального уполномоченного по вопросам транзита.

"Мы едины с американцами в том, что газ нельзя использовать как оружие. И потому мы вместе с американцами будем вести эти переговоры", - добавила Меркель.

Канцлер также указала, что считает совместное заявление Германии и США относительно "Северного потока 2" как обязанность Германии именно в связи с обеспокоенностью, которую выразил президент Украины Владимир Зеленский, что газ может быть использован как оружие.

"Надо сказать, что "Северный поток" - это не немецко-российский проект, там есть фирмы из Германии, Нидерландов, Франции. И потому это европейско-российский проект, он подлежит европейскому праву, он подлежит праву третьего энергетического пакета, потому в регулировании мы не совсем свободны, но должны ссылаться именно на это, потому мы не вели эти переговоры с немецкой стороны, но с европейской стороны мы такое поддерживали. Переговоры тогда вел комиссар Шефчович", - добавила она.

При этом Меркель отметила неообходимость развития Украины в направлении климатического нейтралитета.

"Мы после 2024 года будем экспортировать газ из России в Европу, и здесь важно, чтобы Украина осталась транзитной страной, и важно, чтобы этот договор был продолжен, и потом уже шаг за шагом - это очень важно для РФ - и Украина должна развиваться в сторону климатического нейтралитета. Германия должна достигнуть этого до 2045 года. И именно потому будет меньшее потребление газа, и тогда газ не будет идти ни "Северным потоком", ни газотранспортной системой Украины, и тогда и Украина должна быть готовой к тому, что можно тогда сделать", - сказала Меркель.

По ее словам, одна из возможностей - это партнерство для зеленой энергетики, а именно по водороду.

"Но это не проблема, которая именно с 2024 года может заменять транзит газа через газотранспортную систему Украины. Но в связи с теми возобновляемыми источниками энергетики, которые могут быть расширены в Украине, здесь есть возможность помочь, чтобы при помощи гидролиза, с помощью зеленой энергии из возобновляемых источников энергии можно производить и зеленый водород и им воспользоваться", - отметила канцлер.