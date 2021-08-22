Green Deal

12:31 22.08.2021

Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов

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Нафтогаз и RWE заключили меморандум по развитию водородных проектов

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз" в воскресенье.

"Обе компании договорились проанализировать возможности взаимовыгодного сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода и его производных, таких как аммиак, которые производятся в Украине. В частности, речь идет о развитии проектов по производству и хранению зеленого водорода и аммиака в Украине и их импорта в Германию", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что данное направление "особенно актуально в контексте инициативы H2Global, в рамках которой немецкое правительство анонсировало планы поддержать импорт в Германии зеленого водорода, изготовленного за пределами ЕС".

"Кроме того, Нафтогаз и RWE договорились сотрудничать в изучении коммерческих возможностей для продажи украинского зеленого водорода на европейских рынках, сосредоточив внимание на основных рынках RWE. Партнеры также рассмотрят возможность совместного взаимодействия по обмену знаниями и технических аспектов развития цепочки создания стоимости зеленого водорода", - подчеркивают в компании.

Теги: #rwe #нафтогаз_украины #меморандум
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