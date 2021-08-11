Green Deal

14:23 11.08.2021

Кабмин утвердил госпрограмму обращения с ОЯТ до 2025 г. объемом до 9 млрд грн

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Кабмин утвердил госпрограмму обращения с ОЯТ до 2025 г. объемом до 9 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил Государственную экономическую программу обращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) отечественных атомных станций до 2025 года объемом, ориентировочно 8,9 млрд грн.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства в среду.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, программа разработана на основе профильной директивы ЕС, а ее основной целью является безопасность в сфере атомной энергетики и энергонезависимость Украины, в первую очередь, посредством строительства и эксплуатации Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). Кроме того, в процессе реализации программы будет внедрена полноценная инфраструктура по его транспортировке, разъяснил премьер.

"Это очередной шаг к энергонезависимости Украины, поскольку до этого отработавшее ядерное топливо вывозилось в Российскую Федерацию, на что ежегодно тратилось около $200 млн. Теперь эти деньги будут поступать на технологическое развитие наших АЭС", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, согласно проекту программы, ориентировочный объем ее финансирования составляет около 8,9 млрд грн, из которых собственные средства НАЭК "Энергоатом" – 7,5 млрд грн, кредитные средства, привлекаемые генкомпанией, – 1,38 млрд грн.

Средства привлекаются предприятием под государственные гарантии по кредитному договору от 27 декабря 2017 года с "Сентрал сторедж сейфти проджект траст" (США). Согласно документу, размер кредитования составляет до $250 млн со сроком возврата 20 лет, процентная ставка – 6,833% годовых. Погашение кредита осуществляется, начиная с четвертого года от даты выдачи (с мая 2021 года) ежеквартально ровными частями.

Целевое использование кредитных средств, в частности, финансирование затрат по проекту запуска ЦХОЯТ. Возврат средств, а также процентов осуществляется за счет поступлений за отпущенную генкомпанией э/э в рамках утвержденного тарифа.

При этом в проекте программы отмечается, что при составлении тарифа из него исключаются средства, которые до 2021 года направлялись российским специализированным предприятиям за хранение ОЯТ трех электростанций – Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой.

Основным результатом выполнения программы станет усовершенствование системы обращения с ОЯТ и повышение ее экономической эффективности, а также укрепление энергонезависимости Украины путем запуска ЦХОЯТ.

Помимо этого, на НАЭК "Энергоатом" возлагается обязанность разработки концепции обращения с ОЯТ, определяющей стратегические направления этой деятельности до 2035 года и в дальнейшем.

Реализация программы предусматривает, в частности, ряд технических мероприятий по организации системы обращения с ОЯТ на трех АЭС, чье топливо будет принимать ЦХОЯТ.

Министр энергетики Герман Галущенко анонсировал открытие ЦХОЯТ, ориентировочно, ко Дню независимости Украины – 24 августа.

По его словам, с введением ЦХОЯТ "мы действительно экономим огромные средства – около $200 млн ежегодно на вывоз в РФ отработавшего ядерного топлива".

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое до 2021 года вывозилось на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ с введением в эксплуатацию в 2001 году пристанционного хранилища ОЯТ сухого контейнерного типа не пользовалась лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000).

Теги: #оят #программа
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