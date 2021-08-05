Темп прироста регистраций электромобилей в Украине за 7 мес. замедлился до 3%

Регистрации в Украине новых и подержанных электромобилей в январе-июле 2021 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 4,281 ед., в том числе на долю подержанных пришлось 89,2% регистраций, сообщила Федерация автопрома Украины (ФАУ).

Согласно сообщению на ее сайте в четверг на основе данных МВД, при этом в июле число регистраций (первичные плюс ввезенные из-за границы легковушки по удостоверению таможни или ГТД) выросло на 21% к июню текущего года, но сократилось на 9% к июлю прошлого года – до 730 ед.

"Июльский результат регистраций стал лучшим в этом году", - констатирует ФАУ.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2021 года прирост регистраций в Украине электромобилей к аналогичному периоду прошлого года составил 5%

В январе-июле 2021 года четверка лидеров на рынке осталась неизменной по сравнению с результатами первого полугодия - Nissan, Tesla, Chevrolet та Renault, пятое место закрепил за собой Volkswagen, потеснив Audi.

В то же время если регистрации Nissan сократились на 13% (до 1224 ед.), Tesla потеряла 29% (до 831 ед.), то Chevrolet по-прежнему стремительно идет вверх: регистрации выросли в 2,7 раза - до 589 авто, а модель Chevrolet Bolt EV сохраняет второе место по популярности после Nissan Leaf.

Как сообщалось, Верховна Рада 15 июля 2021 года приняла в целом два законопроекта о стимулировании развития электротранспорта в Украине, которыми, в частности, освободила с от уплаты НДС и ввозной пошлины с 2022 года по 31 декабря 2030 года комплектующие для собственного производства электротранспорта, а до конца 2025 года – от НДС операции по ввозу и/или поставкам электромобилей.

Кроме того, до 31 декабря 2035 года от налога на прибыль освобождаются предприятия-производители исключительно электротранспорта, электродвигателей, батарей и зарядных устройств.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФАУ, отвечая на вопрос о возможном оживлении переговоров после принятия законопоректов с потенциальными инвесторами, готовыми разместить в Украине производство электрокаров или комплектующих, для начала таких переговоров законопроекты должны стать законами и быть имплементированы на уровне подзаконно-правовых актов.

"Но уже сейчас можем активно начинать работу с инвесторами по привлечению инвестиций в автомобильную отрасль Украины из Европы и, например, из Китая. Мы активно работаем с пулом потенциальных инвесторов на B2B уровне через профильные госучреждения. Надеемся на положительную реакцию, но путь от первого контракта до решения об инвестиционном проекте – это путь не в один год!", - отмечают в ФАУ.

В пресс-службе не уточнили, с какими потенциальными инвесторами ведется коммуникация, отметив, что подробности переговоров на данном этапе – конфиденциальная информация.

В то же время в Федерации отмечают, что принятие указанных законопроектов создает условия для старта производства электротранспорта, позволяет конкурировать за потенциального инвестора наравне с соседними странами с учетом имеющихся предпосылок – выгодного расположения и логистики, квалифицированных работников, дешевой рабочей силы (почти вдвое дешевле, чем в ЕС).

"Это даст возможность выпускать автомобиль полномасштабного производства, по предварительным расчетам, вчетверо дешевле, чем в Германии", - отмечают в пресс-службе.

В ФАУ также считают, что Украина также имеет предпосылки и возможность выпускать компоненты для электротранспорта и не только, особенно в контексте текущей ситуации с дефицитом комплектующих, например, чипов, и производственными сбоями и перерывами в поставках из-за коронавируса.

По предварительным расчетам ФАУ, Украина может выпускать 100 тыс. легковых электромобилей в год, создать около 10,6 тыс. рабочих мест, что позволит увеличить налоговые поступления на $35 млн. И это около $2,3 млрд ежегодных валютных поступлений от реализации на экспорт.