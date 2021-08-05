Green Deal

15:55 05.08.2021

Электромобилей на рынке США к 2030 г. должно быть 50% – Белый дом

2 мин читать
Электромобилей на рынке США к 2030 г. должно быть 50% – Белый дом

К концу текущего десятилетия на авторынке США на автомобили с электродвигателями должно приходиться 50%.

Речь об этом идет в распространенной Белым домом пояснительной записке к указу, в котором изложены меры по достижению этой цели, и который президент США Джо Байден подпишет в четверг, передает Green Deal.

Указ предусматривает разработку новых стандартов эффективности использования топлива для уменьшения загрязнения окружающей среды и препятствования дальнейшему изменению климата на планете. Другие меры будут направлены на содействие инновациям в автомобилестроительной промышленности, а также на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

«Несмотря на то, что США были первопроходцами в разработке технологии, сегодня они отстают в гонке за создание подобных автомобилей и аккумуляторов для них. Сегодня американский рынок электромобилей составляет всего одну треть китайского рынка автомобилей с электродвигателями. Президент считает, что для США пришло время стать лидером в том, что касается производства электромобилей, инфраструктуры и инноваций», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, ранее Bloomberg сообщал, что Белый дом начал переговоры с автопроизводителями с целью добиться от них обязательств, что на электромобили должно приходиться, как минимум, 40% их продаж в США к концу текущего десятилетия. При этом автопроизводители надеются на поддержку со стороны американского правительства для достижения этих целей. Она может быть оказана в виде субсидий или финансирования для строительства зарядной инфраструктуры.

Как сообщалось со ссылкой на данные исследования Ernst&Young LLP, США отстают по темпам перехода на электромобили от других ведущих рынков в связи со смягчением регулирования в период каденции Дональда Трампа.

Нынешний глава Белого дома Джо Байден присоединился к Парижскому соглашению по климату и предложил выделить $174 млрд на ускорение перехода на электромобили. Его инициатива, в том числе предусматривает установку полумиллиона зарядочных станций в стране. При этом в ходе обсуждений этой суммы ряд американских сенаторов потребовали уменьшить ее сначала до $15 млрд, а затем и до $2,5 млрд.

Эксперты прогнозируют, что продажи электромобилей в ЕС превзойдут все остальные к 2028 году, в Китае это произойдет в 2033 году, а в США – в 2036 году.

Теги: #сша #электромобили
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:06 05.08.2021
Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

Посольство США: надо сделать все возможное, чтобы преступления против человечности вроде "Большого террора" Сталина никогда не повторились

05:13 05.08.2021
США планируют ввести требование обязательной вакцинации от COVID-19 для всех въезжающих в страну иностранцев - СМИ

США планируют ввести требование обязательной вакцинации от COVID-19 для всех въезжающих в страну иностранцев - СМИ

01:29 05.08.2021
Ермак и Кулеба встретились в Вашингтоне с советником президента США по вопросам нацбезопасности – Офис президента

Ермак и Кулеба встретились в Вашингтоне с советником президента США по вопросам нацбезопасности – Офис президента

23:41 04.08.2021
США не поддержат призыв ВОЗ ввести временный мораторий на вакцинацию от COVID-19 третьей дозой

США не поддержат призыв ВОЗ ввести временный мораторий на вакцинацию от COVID-19 третьей дозой

20:14 04.08.2021
КГБ Белоруссии видит в США главного организатора протестов в стране - документальный фильм

КГБ Белоруссии видит в США главного организатора протестов в стране - документальный фильм

12:44 04.08.2021
Украина рассчитывает на укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах – Ермак

Украина рассчитывает на укрепление сотрудничества с США в оборонной, военно-технической, экономической и политической сферах – Ермак

08:48 04.08.2021
Какими бы ни были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Кулеба

Какими бы ни были темы обсуждения Зеленского и Байдена, не будет "повышенных тонов" или какого-то шантажа - Кулеба

03:06 04.08.2021
Первый замгоссекретаря США и советник по нацбезопасности Израиля обсудили нападение на танкер Mercer Street

Первый замгоссекретаря США и советник по нацбезопасности Израиля обсудили нападение на танкер Mercer Street

02:05 04.08.2021
Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка должен уйти в отставку

23:41 03.08.2021
Госдеп обещает следить за расследованием смерти белорусского активиста Шишова

Госдеп обещает следить за расследованием смерти белорусского активиста Шишова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Рост мировых инвестиций в ВИЭ стал рекордным в I половине 2021 года

Днепропетровкая, Запорожская, Винницкая и Хмельницкая области лидируют в показателях мощности отдельных видов "зеленой" генерации

DHL получит партию электросамолетов в 2024г в рамках плана по сокращению вредных выбросов

ДТЭК начал скаутинг инновационных решений в Великобритании

Цель Украины по снижению выбросов СО2 к 2030 г. может быть не выполнена без международной поддержки – торгпред

Украина утвердила условия по сокращению к 2030 г выбросов СО2 на 65% - постановление Кабмина

Байден добивается от автопроизводителей обязательств, что электрокары будут составлять 40% их продаж в США к 2030г – СМИ

Мощность ВИЭ в Украине за I полугодие увеличилась на 8,3%

ArcelorMittal планирует сократить выбросы СО2 в Европе на 35% к 2030г

Hyundai и LG построят аккумуляторный завод в Индонезии под нужды выпуска электромобилей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА