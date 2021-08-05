Электромобилей на рынке США к 2030 г. должно быть 50% – Белый дом

К концу текущего десятилетия на авторынке США на автомобили с электродвигателями должно приходиться 50%.

Речь об этом идет в распространенной Белым домом пояснительной записке к указу, в котором изложены меры по достижению этой цели, и который президент США Джо Байден подпишет в четверг, передает Green Deal.

Указ предусматривает разработку новых стандартов эффективности использования топлива для уменьшения загрязнения окружающей среды и препятствования дальнейшему изменению климата на планете. Другие меры будут направлены на содействие инновациям в автомобилестроительной промышленности, а также на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

«Несмотря на то, что США были первопроходцами в разработке технологии, сегодня они отстают в гонке за создание подобных автомобилей и аккумуляторов для них. Сегодня американский рынок электромобилей составляет всего одну треть китайского рынка автомобилей с электродвигателями. Президент считает, что для США пришло время стать лидером в том, что касается производства электромобилей, инфраструктуры и инноваций», — отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, ранее Bloomberg сообщал, что Белый дом начал переговоры с автопроизводителями с целью добиться от них обязательств, что на электромобили должно приходиться, как минимум, 40% их продаж в США к концу текущего десятилетия. При этом автопроизводители надеются на поддержку со стороны американского правительства для достижения этих целей. Она может быть оказана в виде субсидий или финансирования для строительства зарядной инфраструктуры.

Как сообщалось со ссылкой на данные исследования Ernst&Young LLP, США отстают по темпам перехода на электромобили от других ведущих рынков в связи со смягчением регулирования в период каденции Дональда Трампа.

Нынешний глава Белого дома Джо Байден присоединился к Парижскому соглашению по климату и предложил выделить $174 млрд на ускорение перехода на электромобили. Его инициатива, в том числе предусматривает установку полумиллиона зарядочных станций в стране. При этом в ходе обсуждений этой суммы ряд американских сенаторов потребовали уменьшить ее сначала до $15 млрд, а затем и до $2,5 млрд.

Эксперты прогнозируют, что продажи электромобилей в ЕС превзойдут все остальные к 2028 году, в Китае это произойдет в 2033 году, а в США – в 2036 году.