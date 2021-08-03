Green Deal

18:26 03.08.2021

Днепропетровкая, Запорожская, Винницкая и Хмельницкая области лидируют в показателях мощности отдельных видов "зеленой" генерации

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Днепропетровкая, Запорожская, Винницкая и Хмельницкая области лидируют в показателях мощности отдельных видов "зеленой" генерации

Днепропетровская, Запорожская, Винницкая и Хмельницкая области являются лидерами в показателях установленной мощности отдельных видов возобновляемой генерации в Украине, сообщается в ежемесячном мониторинге возобновляемой энергетики в Украине, подготовленном Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА).

По состоянию на 1 июня Днепропетровская область лидировала по показателю установленной мощности солнечных электростанций (СЭС) – 1134,1 МВт, Запорожская – ветровых (ВЭС) – 595,8 МВт, Винницкая – малых гидроэлектростанций (ГЭС) – 24,6 МВт и Хмельницкая область располагает наибольшей мощностью установок, работающих на биомассе и биогазе – 30,1 МВт.

В свою очередь, в четверку лидеров по общей установленной мощности всех видов ВИЭ-генерации в Украине входят Днепропетровская область – 1163,9 МВт, Херсонская – 1083,2 МВт, Николаевская – 1074 МВт, Запорожская – 960,8 МВт.

Вслед за ними с большим отрывом следуют Одесская область – 601,1 МВт, Хмельницкая – 462,6 МВт, Винницкая – 402,2 МВт, Львовская – 375,2 МВт, Кировоградская – 372,5 МВт.

Как сообщалось, в Украине в первом полугодии 2021 года было дополнительно введено 709 МВт новых электроустановок на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), что позволило в целом нарастить общую мощность ВИЭ-генерации в стране до 9225 МВт.

По данным Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности), из общей мощности 9225 МВт украинских ВИЭ, доля СЭС составляет 6351 МВт, ВИЭ - 1593 МВт, СЭС домохозяйств - 933 МВт, электростанций на твердом биотопливе - 119 МВт, малых ГЭС - 118 МВт и биогазовых установок – 111 МВт.

Наибольшая мощность ВИЭ в Украине была введена в эксплуатацию в 2019 году – 4669 МВт. В 2020 году – 1574 МВт, в 2018-м – 848 МВт, в 2017-м – 291 МВт, в 2016-м – 136 МВт, в 2015-м – 32 МВт.

По данным ЧАО "НЭК "Укрэнерго", общая установленная мощность ОЭС Украины на июнь 2021 года составляла 57 333,6 МВт.

Теги: #зеленая_энергетика #виэ #еуэа
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