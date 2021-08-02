Green Deal

17:25 02.08.2021

ДТЭК начал скаутинг инновационных решений в Великобритании

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ДТЭК начал скаутинг инновационных решений в Великобритании

ДТЭК объявил о запуске скаутинга инновационных решений в Великобритании вместе с партнером – лондонской венчурной компанией Blue Lake, которая работает со стартапами на ранней стадии, а также занимается поиском инновационных решений для крупного бизнеса, передает портал Green Deal.

По словам директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, слова которого приводятся в пресс-релизе компании, цель скаутинга заключается в поиске инновационных решений, направленных на повышение уровня безопасности, экологичности производств и эффективности бизнеса. Решения должны соответствовать Целям устойчивого развития ООН и принципам ESG (Environment, Social, Governance), которых придерживается компания.

«Мы будем фокусироваться на новых экспоненциальных и прорывных технологиях, которые еще не появились в Украине. Реализация этого проекта будет содействовать формированию культуры открытых инноваций для устойчивого развития бизнеса ДТЭК. Изучение лучших мировых практик, обмен опытом, привлечение международной экспертизы поможет усилить принятие и проникновение новых подходов в инновационную экосистему для трансформации украинского энергетического сектора», — сказал Вольпе.

С помощью этого проекта ДТЭК будет внедрять перспективные инновационные решения на украинском рынке, а также служить «окном» для украинских стартапов в самую развитую международную инновационную экосистему Европы.

Директор по инновациям уточнил, что искать будут в первую очередь решения для декарбонизации, хранения энергии, производства углеродно-нейтрального водорода и компонентов водородных систем, а также решения для гибкости сети и управления энергопотреблением. Лучшие инновационные решения будут пилотировать в бизнесе с целью дальнейшего масштабирования.

«Цель нашего партнерства – выявлять международные тренды развития инновационных технологий и бизнес-моделей на раннем этапе и помогать команде Innovation DTEK внедрять их в бизнес. Мы уверены, что результатом нашей совместной работы станут успешные пилотные проекты, которые в очередной раз докажут лидерство ДТЭК в инновационной экосистеме Украины», — добавил Дэвид Гильгур, партнер Blue Lake.

Как сообщалось, согласно новой стратегии ДТЭК, компания взяла на себя обязательства достичь соответствия европейскому законодательству о вредных выбросах, стать углеродно-нейтральной к 2040 году.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #великобритания #дтэк
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