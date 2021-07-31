Green Deal

13:28 31.07.2021

Цель Украины по снижению выбросов СО2 к 2030 г. может быть не выполнена без международной поддержки – торгпред

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Цель Украины по снижению выбросов СО2 к 2030 г. может быть не выполнена без международной поддержки – торгпред

Отсутствие должной международной финансовой поддержки подвергает риску достижение Украиной цели по сокращению выбросов СО2 к 2030 году до 35% от уровня 1990 года, написал торговый представитель Украины - заместитель министра экономики Тарас Качка в соцсети Facebook.

По его словам, в противном случае уровень выбросов до 2030 года может увеличиться и составит 37-42% от уровня 1990 года.

"Сравнивая горизонт обязательств (10 лет) и предыдущий опыт Украины, которая с 2014 года страдает от ряда макроэкономических кризисов и кризиса в области безопасности, уровень выбросов парниковых газов в период до 2030 года может увеличиться и составит 37-42% выбросов парниковых газов от уровня 1990 года", - отметил Качка.

Он указал, что цель Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение по климату (НОВ2) достижима во всех сферах экономики при условиях:

- сохранения и улучшения доступа ключевых торговых партнеров на внешние рынки;

- проведения устойчивой и предсказуемой торговой политики и отсутствия ограничений и барьеров со стороны участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Приложение I) и других стран, которые могут применять схожие ограничения и барьеры;

- наличия доступа к финансированию проектов климатической модернизации со стороны правительств развитых стран, частного сектора, международных финансовых организаций и любых других доноров.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу одобрил Обновленный (второй) национально определяемый взнос Украины в Парижское соглашение, в соответствии с которым выбросы парниковых газов должны сократиться на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

Изначальный взнос Украины в Парижское соглашение, принятый Кабмином в сентябре 2015 года, ставил целью снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году, т.е. до 60% от уровня 1990 года.

Показатель сокращения выбросов на 65% к 2030 году был получен исходя из расчета, что в 1990 году выбросы Украины с учетом землепользования и лесоводства составили 884 млн тонн. При этом в 2019 году, согласно кадастру, выбросы CO2 составили 332 млн тонн – 37,6% от уровня 1990 года.

Источник: Green Deal

Теги: #тарас_качка #со2 #украина
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