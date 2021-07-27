Green Deal

09:03 27.07.2021

Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

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Мир в ближайшие десятилетия может столкнуться с новыми рекордами жаркой погоды - исследование

Ускоряющийся рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в последующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары, сообщает в понедельник портал Axios со ссылкой на исследование Высшей технической школы Цюриха.

"Главная мысль (исследования - ИФ) состоит в том, что в предстоящие десятилетия нам нужно подготовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - заявил участник исследования, опубликованного в журнале Nature Climate Change, Эрик Фишер.

В ходе работы специалисты установили, что климатические изменения являются не в полной мере учтенной причиной периодов сильной жары. Ученые изучали то, как изменятся характеристики периода аномальной жары длительностью в неделю, вроде того, что недавно наблюдался на Тихоокеанском Северо-Западе США и в Канаде, в зависимости от выбросов парниковых газов.

Согласно исследованию, при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в 2021 - 2050-е годы, а в 2051 - 2080-е годы - от трех до 21 раза чаще. При этом Земля теперь "прогревается" на 0,18 градусов по Цельсию за десятилетие - быстрее, чем наблюдалось в предшествующие 40 лет.

Фишер подчеркнул, что результаты исследования указывают на необходимость скорейшего сокращения выбросов парниковых газов.

Axios в свою очередь отмечает, что работа содержит такие выводы: принимаемые при создании инфраструктуры решения, учитывающие опыт предыдущих температурных рекордов, могут оказаться неэффективны на фоне того, как быстро меняют климат Земли выбросы парниковых газов.

Теги: #климат #земля #выбросы
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