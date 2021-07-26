Green Deal

14:17 26.07.2021

Почти 200 стран начали переговоры в связи с климатической ситуацией в мире

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Почти 200 стран начали переговоры в связи с климатической ситуацией в мире

В понедельник представители 195 стран-участниц Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) начали переговоры с целью утвердить Шестой оценочный доклад, призванный предотвратить климатическую катастрофу, сообщает МГЭИК на своем сайте.

Европейские СМИ отмечают, что доклад будет своевременным в условиях, когда планета этим летом сильнее обычного страдает от спровоцированных изменениями климата пожаров, засух, наводнений.

Первая встреча стран МГЭИК по Шестому оценочному докладу, на которой проверят резюме для политиков, началась 26 июля и завершится 6 августа. Резюме планируется распространить 9 августа. Далее последуют доклады разных рабочих групп: этот процесс завершится в марте 2022 года, после чего авторы планируют выпустить финальный Обобщающий доклад.

Кроме того, работа над Шестым обобщающим докладом началась в преддверии открытия 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, саммита G20 и конференции ООН по изменению климата в Глазго.

Обобщающие доклады МГЭИК публикуются раз в 6-7 лет. Группа также публикует специальные доклады по более конкретным вопросам между Обобщающими докладами.

Источник: Green Deal

Теги: #климат #переговоры #мир
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