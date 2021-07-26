Разумков подписал законы, стимулирующие развитие электротранспорта в Украине

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы о стимуляции развития электрического транспорта в Украине, сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Речь идет о законопроектах «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине» (№ 3476) и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно стимулирования развития отрасли электрического транспорта в Украине» (№ 3477).

Как отмечается на сайте Рады, указанные законодательные инициативы направлены на подпись президенту Украины.

Целью законопроекта № 3476 является стимулирование развития производства в Украине электромобилей, зарядных устройств и комплектующих изделий к ним. Это позволит создать новые рабочие места и увеличить долю автопроизводства и смежных отраслей в ВВП страны.

Согласно документу, временно до 1 января 2031 освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в Украину товаров предприятиями, имеющими, создающими или модернизирующими производственные мощности для промышленного производства электромобилей.

Закон также временно, до 1 января 2026, освобождает от обложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и по поставке на таможенную территорию Украины новых транспортных средств, оснащенных двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом природном газе метане, сжиженном природном газе метане или биогазе.

Вместе с тем, согласно законопроекту № 3477, до 1 января 2031 года товары, ввозимые на таможенную территорию Украины предприятиями, имеющими, создающими или модернизирующими производственные мощности для промышленного производства транспортных средств, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной, если они ввозятся предприятиями для собственного производства.

Как сообщалось, Рада 15 июля приняла оба законопроекта в целом.

Источник: Green Deal