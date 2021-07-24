Green Deal

15:07 24.07.2021

Послы G7 приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2

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Послы G7 приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2

Страны "Большой семерки" (G7) приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу.

"Послы G7 с удовольствием обсудили с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной планы Украины по борьбе с изменением климата. Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 до конца июля"", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Так, послы приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу, отметив, что межведомственный подход является важным для проведения реформ, создания условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей.

 

Теги: #g7 #выбросы #украина
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