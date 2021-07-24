Послы G7 приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2

Страны "Большой семерки" (G7) приветствуют заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу.

"Послы G7 с удовольствием обсудили с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским и вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной планы Украины по борьбе с изменением климата. Послы призвали Украину подать амбициозный 2-й национально определенный вклад для COP26 до конца июля"", - говорится в сообщении на странице послов G7 в Украине в Twitter.

Так, послы приветствовали заявления Украины об обязательствах отказаться от угля и двигаться к нулевым выбросам СО2 в атмосферу, отметив, что межведомственный подход является важным для проведения реформ, создания условий для инвестиций и стимулирования перехода к чистой энергетике для достижения целей.