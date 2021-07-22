Какой СВАМ предлагает Еврокомиссия

Андрей Глущенко, к.э.н., аналитик GMK Center, для портала Green Deal.

Разговоры о введении механизма углеродной корректировки импорта (СВАМ) ведутся уже достаточно продолжительное время. Вначале Еврокомиссия объявила о своих намерениях ввести этот механизм, потом были публичные консультации, и вот наконец 14 июля Еврокомиссия представила свои предложения по СВАМ. Давайте разберемся подробнее, что же в них содержится.

Как часть пазла

Здесь важно понимать, что СВАМ — не отдельный инструмент, а часть более широкого пакета мер («Fit for 55»), направленного на снижение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году. Кроме СВАМ, «Fit for 55» включает:

— снижение общего объема квот, доступных в Европейской системе торговли парниковыми квотами (EU ETS);

— отказ от выдачи бесплатных парниковых квот авиации и распространение действия EU ETS на морской транспорт;

— увеличение объемов Инновационного и Модернизационного фонда, существующих в рамках EU ETS;

— обязательство участников ЕС полностью расходовать поступления от продажи квот на проекты, связанные с предотвращением изменений климата;

— увеличение до 40% доли электроэнергии из возобновляемых источников до 2030 года;

— ужесточение стандартов для автомобилей (выбросы новых авто должны быть снижены по сравнению с 2021 г. на 55% к 2030 г. и на 100% к 2035 г.) и др. меры.

Т.е. СВАМ – это часть системной экологической политики ЕС. Помимо ограничений, эта политика предлагает и стимулирующие меры, но это другая история.

Изначально СВАМ предлагается распространить на импорт ограниченного перечня товаров: чугуна и стали, алюминия, цемента, основных органических химических веществ, электроэнергии. Часть продукции Еврокомиссия предлагает исключить из-под действия СВАМ — ферросплавы, лом и некоторые удобрения, производство которых не связано со значительными выбросами парниковых газов.

Какой порядок внедрения СВАМ видит Еврокомиссия?

Сначала рекомендуется переходный период (2023-2025 гг.), в течение которого ежеквартально подаются только отчеты. Они включают информацию об объемах импорта, прямых и непрямых выбросах СО2, связанных с производством импортируемой продукции, а также уплаченных налогах на СО2 в странах производства. За несвоевременную подачу отчетности предусмотрены штрафы.

В 2026 году планируется полномасштабный запуск СВАМ. Со стартом действия этого механизма импортеры будут обязаны покупать СВАМ-сертификаты. Их количество будет зависеть от выбросов СО2, связанных с производством импортируемой продукции, а также объема бесплатно распределяемых квот в ЕС. Цена СВАМ-сертификатов будет рассчитываться еженедельно путем усреднения цен на парниковые квоты в EU ETS.

Объем пула СВАМ-сертификатов предполагается не ограничивать, чтобы не создавать препятствий в торговле. Срок действия СВАМ-сертификатов – 2 года. Соответственно, импортеры могут попытаться получить выгоду от колебаний цен на СО2. Например, купить больше сертификатов после падения цены, а использовать позже при необходимости.

Возможности свободной перепродажи СВАМ-сертификатов отсутствуют: декларант, отчитавшийся об импорте углеродоемкой продукции и купивший СВАМ-сертификаты, сможет продать до 1/3 купленных сертификатов. Покупателем в этом случае выступит орган, выпустивший СВАМ-сертификаты.

Предусматривается возможность для расчета СВАМ-платежей использовать фактические выбросы СО2 в странах, откуда ЕС импортирует продукцию. Для этого планируется создать базу данных, в которой будут аккумулироваться верифицированные данные о выбросах СО2 на уровне предприятий-экспортеров. Если фактические выбросы невозможно рассчитать, предполагается использовать усредненные бенчмарки выбросов, установленные на основе системы мониторинга и верификации.

Еврокомиссия рассматривает возможность учета уплаченных налогов на выбросы СО2 в странах-экспортерах, где была произведена импортируемая продукция. В таком случае СВАМ-платеж будет уменьшаться на сумму уплаченных углеродных налогов. При этом пока нет понимания, как этот механизм может работать на практике.

Первоначально СВАМ предлагают рассчитывать исходя из прямых выбросов СО2. При этом не исключается возможность пересмотра механизма в дальнейшем. Еврокомиссия, например, оставляет за собой право расширить как объем выбросов, так и список секторов, облагаемых в рамках СВАМ. В частности, в документе уже есть рекомендация распространить СВАМ на импорт труб, чтобы устранить возможность избегания СВАМ-платежей от импорта стали за счет наращивания импорта более сложной продукции.

Что получится, если проанализировать приведенные факты? Еврокомиссия попыталась максимально учесть предложения основных стейкхолдеров и поэтому предложения по СВАМ включают такие позитивные моменты:

переходный период , в течение которого плата не взымается (используется для сбора информации);

, в течение которого плата не взымается (используется для сбора информации); учет бесплатных квот для европейских производителей при расчете объема СВАМ-сертификатов, который должны купить импортеры (за счет этого обеспечивается равная фискальная нагрузка на европейских производителей и экспортеров);

для европейских производителей при расчете объема СВАМ-сертификатов, который должны купить импортеры (за счет этого обеспечивается равная фискальная нагрузка на европейских производителей и экспортеров); неограниченный объем пула СВАМ-сертификатов (импортеры могут купить любое количество СВАМ-сертификатов, объем пула не используется в качестве новой системы квотирования импорта);

(импортеры могут купить любое количество СВАМ-сертификатов, объем пула не используется в качестве новой системы квотирования импорта); возможность учета фактических выбросов СО2 для расчета СВАМ-платежей (на мой взгляд, даже не нуждается в дополнительном комментарии, т.к. это условие обеспечит правильный расчет стоимости СВАМ-сертификатов, которые приобретаются при импорте).

Куда ЕС направит деньги?

Открытым остается самый главный вопрос – как будут использоваться собранные СВАМ-платежи. Со стороны европейских чиновников ранее звучали пожелания направлять средства на проекты внутри ЕС. Это выглядит необоснованно, поскольку, во-первых, СВАМ будет собираться де-факто за счет маржи экспортеров (предприятий, расположенных за пределами ЕС). Во-вторых, Евросоюз обосновывал необходимость введения СВАМ глобальными целями – борьбой с изменением климата в мировом масштабе. Соответственно, целесообразно использовать часть средств, аккумулированных за счет СВАМ, на проекты за пределами ЕС.

Нужно понимать, что сейчас нет окончательного механизма СВАМ. Есть только предложения для дальнейшей дискуссии, причем основная дискуссия ожидается в Европарламенте, который примет окончательное решение. Поэтому важно скоординировать усилия, чтобы донести нашу позицию по СВАМ всем органам принятия решения в Евросоюзе.