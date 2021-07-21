Green Deal

13:30 21.07.2021

Франция сопротивляется созданию второй СТВ в Европе – СМИ

2 мин читать
Франция сопротивляется созданию второй СТВ в Европе – СМИ

Франция начала лоббировать вопрос смягчения или отсрочки введения второй системы торговли выбросами (СТВ) в Евросоюзе для секторов отопления зданий и транспорта, планы по созданию которой были включены в климатический пакет Еврокомиссии Fir For 55.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипкорпусе ЕС, передает портал Green Deal.

Отмечается, что создание второй СТВ является самым противоречивым элементом пакета законопроектов Еврокомиссии (ЕК) для сокращения выбросов СО2 на 55% к 2030 году, представленном на прошлой неделе.

Согласно Bloomberg, ряд других стран, включая Нидерланды и Венгрию, также обеспокоены социальными последствиями такой меры.

Как сообщалось, ЕК предлагает создать вторую СТВ с включением в нее транспортного сектора и сектора отопления зданий, которая будет функционировать параллельно с системой EU ETS.

Ранее Паскаль Канфан, глава комитета Европарламента по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности, назвал планы по созданию подобной СТВ «суицидом» и «большой политической ошибкой», которая может спровоцировать движение «желтых жилетов», как это было во Франции.

«Не делайте этого в Европе! Не давайте левым и правым популистам аргумент говорить, что мы (власти ЕС – ИФ) будем частично обеспечивать финансирование Плана восстановления ЕС за счет повышения счетов за электроэнергию и цен на топливо для граждан. Это политический и климатический суицид», – заявил он, выступая в Европарламенте.

Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в ходе пресс-конференции в Брюсселе 14 июля выразил уверенность, что многие депутаты Европарламента и ряд стран-членов будут критиковать план действий ЕК Fit For 55. «Я уверен, что части Европарламента и стран-членов не понравятся элементы нашего предложения. Но если вам не нравятся какие-то элементы пакета, мы можем обсудить это. Но вы не можете оспорить цель. Если вам не нравится предложение, приходите с альтернативой, мы обсудим и найдем общее решение», – заявил он.

Теги: #выбросы #франция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:30 21.07.2021
Регулятор ЕС приступил к экспертизе французской вакцины Vidprevtyn от COVID-19

Регулятор ЕС приступил к экспертизе французской вакцины Vidprevtyn от COVID-19

22:16 20.07.2021
За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

За телефоном Макрона и ряда французских министров могли следить при помощи ПО Pegasus

16:31 20.07.2021
Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

Президент Франции заявил о поддержке сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ

15:35 20.07.2021
Выбросы украинской промышленности возрастут на 16% к 2030г – Абрамовский

Выбросы украинской промышленности возрастут на 16% к 2030г – Абрамовский

15:30 20.07.2021
Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

13:47 20.07.2021
Посольства США, Германии и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства

Посольства США, Германии и Франции почтили память Шеремета и призвали к справедливому расследованию его убийства

01:37 20.07.2021
В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

В правительстве Франции заявили, что страна переживает четвертую волну пандемии COVID-19

16:39 17.07.2021
Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

Франция будет требовать ПЦР-тесты у въезжающих из ряда стран Европы

23:47 16.07.2021
Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

Число жертв непогоды в Германии приближается к 110, Франция готова оказать помощь

20:04 16.07.2021
Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

ПОСЛЕДНЕЕ

TotalEnergies и Technip Energies будут разрабатывать низкоуглеродные решения для производства СПГ

Мининфраструктуры разрабатывает возможность выпуска в Украине водородных автомобилей

"ГарПок" запустил альтернативный канал подачи прогнозов производства "зеленой" э/э для ВИЭ

Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов должна полноценно заработать в 2022г – Абрамовский

Банк развития Китая разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

Объем ESG-бондов под управлением фондов вырос в 7 раз за 3 года — Goldman Sachs

"Донбассэнерго" призывает ускорить решение вопросов реконструкции и строительства новых блоков ТЭС

ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

Планы инвестировать в ВИЭ-генерацию в Европе остаются в фокусе ДТЭК – Куницкис

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА