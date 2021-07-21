Франция сопротивляется созданию второй СТВ в Европе – СМИ

Франция начала лоббировать вопрос смягчения или отсрочки введения второй системы торговли выбросами (СТВ) в Евросоюзе для секторов отопления зданий и транспорта, планы по созданию которой были включены в климатический пакет Еврокомиссии Fir For 55.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипкорпусе ЕС, передает портал Green Deal.

Отмечается, что создание второй СТВ является самым противоречивым элементом пакета законопроектов Еврокомиссии (ЕК) для сокращения выбросов СО2 на 55% к 2030 году, представленном на прошлой неделе.

Согласно Bloomberg, ряд других стран, включая Нидерланды и Венгрию, также обеспокоены социальными последствиями такой меры.

Как сообщалось, ЕК предлагает создать вторую СТВ с включением в нее транспортного сектора и сектора отопления зданий, которая будет функционировать параллельно с системой EU ETS.

Ранее Паскаль Канфан, глава комитета Европарламента по вопросам экологии, здравоохранения и продовольственной безопасности, назвал планы по созданию подобной СТВ «суицидом» и «большой политической ошибкой», которая может спровоцировать движение «желтых жилетов», как это было во Франции.

«Не делайте этого в Европе! Не давайте левым и правым популистам аргумент говорить, что мы (власти ЕС – ИФ) будем частично обеспечивать финансирование Плана восстановления ЕС за счет повышения счетов за электроэнергию и цен на топливо для граждан. Это политический и климатический суицид», – заявил он, выступая в Европарламенте.

Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс в ходе пресс-конференции в Брюсселе 14 июля выразил уверенность, что многие депутаты Европарламента и ряд стран-членов будут критиковать план действий ЕК Fit For 55. «Я уверен, что части Европарламента и стран-членов не понравятся элементы нашего предложения. Но если вам не нравятся какие-то элементы пакета, мы можем обсудить это. Но вы не можете оспорить цель. Если вам не нравится предложение, приходите с альтернативой, мы обсудим и найдем общее решение», – заявил он.