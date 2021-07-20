Green Deal

16:58 20.07.2021

"ГарПок" запустил альтернативный канал подачи прогнозов производства "зеленой" э/э для ВИЭ

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"ГарПок" запустил альтернативный канал подачи прогнозов производства "зеленой" э/э для ВИЭ

ГП "Гарантированный покупатель" протестировал и запустил в эксплуатацию альтернативный канал подачи прогнозов производства "зеленой" электроэнергии для объектов возобновляемой генерации – по электронной почте, сообщило предприятие на сайте во вторник.

"Новый способ представления прогнозов производства "зеленой" электроэнергии - по электронной почте - уже третий канал, доступный пользователям сайта", – пояснили в ГП.

Поясняется, что в настоящее время прогнозные данные объемов генерации электроэнергии из ВИЭ можно подать в "ГарПок" тремя способами: посредством введения информации вручную на сайте, путем загрузки файла на сайте и с помощью отправки файла по электронной почте. При этом наиболее защищенным и надежным является предоставление прогнозных данных через сайт.

"IT-специалисты "Гарантированного покупателя" разработали альтернативный канал взаимодействия по электронной почте в качестве резервного на случай, если основными каналами предоставления данных через сайт воспользоваться не удается", – говорят в "ГарПоке".

По его информации, все перечисленные способы предоставления данных имеют обратную связь. Благодаря этому пользователь получает уведомления как об успешной загрузке данных, так и об ошибке, если таковая происходит. 

"Подтверждением того, что "Гарантированный покупатель" получил и обработал информацию, является наличие соответствующих данных в личных кабинетах производителей", – уточнили в "ГарПоке". 

ГП "Гарантированный покупатель" рекомендует производителям в случае использования альтернативного канала предоставления данных через электронную почту проверять успешность операции в личном кабинете.

Теги: #зеленая_энергетика #виэ #гарпок
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