Green Deal

15:35 20.07.2021

Выбросы украинской промышленности возрастут на 16% к 2030г – Абрамовский

2 мин читать
Выбросы украинской промышленности возрастут на 16% к 2030г – Абрамовский

Согласно обновленному проекту Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2), выбросы СО2 на промышленных предприятиях Украины увеличатся на 16% к 2030 году от уровня 2019 года, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в эксклюзивном интервью порталу Green Deal.

"По нашим подсчетам, выбросы промышленности до 2030 года вырастут на 16% от уровня 2019 года. То есть не уменьшатся, наоборот - увеличатся. Однако, таким образом, амбиции ключевых компаний относительно увеличения темпов промышленного производства были учтены", – отметил министр.

По его словам, секторальные цели НОВ2 для украинской промышленности были согласованы с Министерством экономики, при этом отметив, что именно с этим министерством шли самые сложные переговоры по согласованию показателей.

"Самая тяжелая дискуссия была с Министерством экономики, так как они отвечают за множество секторов. В то же время следует отдать должное новому руководству Минэкономики, первому вице-премьеру Алексею Любченко, поскольку сразу после его назначения мы встретились, и я объяснил ему все наши прогнозы по соприкасающимся сферам. Он сразу назначил ответственного за НОВ2 человека, а на второй день наша команда провела брифинг для нового руководства", – сказал Абрамовский.

Кроме того, как отметил министр, Минэкологии также провело сложные переговоры с Министерством энергетики и НЭК "Укрэнерго", в результате которых ведомство было вынуждено увеличить нормы выбросов для энергетического сектора.

"К примеру, если изначально мы смоделировали показатель на уровне 34 млн тонн выбросов СО2 в 2030 году в секторе энергетики, то после консультаций пришли к выводу, что будет корректнее предусмотреть 48 млн тонн в 2030 году, исходя из положений Отчета об адекватности системы", – подчеркнул Абрамовский.

Как сообщалось, Минэкологии 1 апреля 2021 года презентовало проект распоряжения Кабинета министров "Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение" и запустило процедуру консультаций с общественностью. Документом предлагается на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

Ранее Абрамовский сообщал, что Кабмин до 31 июля должен утвердить НОВ2 в рамках подготовки к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).


Полный текст интервью с Романом Абрамовским будет доступен на сайте портала GreenDeal и главной странице агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #выбросы #минприроды #абрамовский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:30 20.07.2021
Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

Shell оспорит постановление суда в отношении стратегии компании по сокращению выбросов CO2

15:15 20.07.2021
Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов должна полноценно заработать в 2022г – Абрамовский

Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов должна полноценно заработать в 2022г – Абрамовский

20:04 16.07.2021
Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

17:35 15.07.2021
Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах

Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах

11:17 15.07.2021
Вице-президент ЕК: Украине следует подумать над созданием системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод

Вице-президент ЕК: Украине следует подумать над созданием системы торговли выбросами с правильной ценой на углерод

13:40 14.07.2021
Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

15:45 18.06.2021
Модернизация ТЭС обойдется Украине до 2031г на EUR5,2 млрд дороже их вывода − Wärtsilä Energy

Модернизация ТЭС обойдется Украине до 2031г на EUR5,2 млрд дороже их вывода − Wärtsilä Energy

17:23 07.06.2021
Бюджет проекта по высадке деревьев «Зеленая страна» составит 2 млрд грн – Абрамовский

Бюджет проекта по высадке деревьев «Зеленая страна» составит 2 млрд грн – Абрамовский

03:44 28.05.2021
В Черниговской ОГА призвали усилить на законодательном уровне ответственность за разорение водоохранных земель

В Черниговской ОГА призвали усилить на законодательном уровне ответственность за разорение водоохранных земель

17:35 20.05.2021
Профильный комитет Рады поддержал проект постановления о своевременном внедрении плана по сокращению выбросов из угольных ТЭЦ/ТЭС - нардеп Василенко

Профильный комитет Рады поддержал проект постановления о своевременном внедрении плана по сокращению выбросов из угольных ТЭЦ/ТЭС - нардеп Василенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

ПОСЛЕДНЕЕ

"ГарПок" запустил альтернативный канал подачи прогнозов производства "зеленой" э/э для ВИЭ

Банк развития Китая разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

Объем ESG-бондов под управлением фондов вырос в 7 раз за 3 года — Goldman Sachs

"Донбассэнерго" призывает ускорить решение вопросов реконструкции и строительства новых блоков ТЭС

ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

Планы инвестировать в ВИЭ-генерацию в Европе остаются в фокусе ДТЭК – Куницкис

Ferrexpo запустила СЭС без "зеленого" тарифа на 5 МВт на ПГОКе, в среднесрочной перспективе - 250-1000 МВт

Керри призывает Россию отказаться от угольной генерации в пользу газовой

Рада обновила законодательство об охране атмосферного воздуха

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА