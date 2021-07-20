Выбросы украинской промышленности возрастут на 16% к 2030г – Абрамовский

Согласно обновленному проекту Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение (НОВ2), выбросы СО2 на промышленных предприятиях Украины увеличатся на 16% к 2030 году от уровня 2019 года, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в эксклюзивном интервью порталу Green Deal.

"По нашим подсчетам, выбросы промышленности до 2030 года вырастут на 16% от уровня 2019 года. То есть не уменьшатся, наоборот - увеличатся. Однако, таким образом, амбиции ключевых компаний относительно увеличения темпов промышленного производства были учтены", – отметил министр.

По его словам, секторальные цели НОВ2 для украинской промышленности были согласованы с Министерством экономики, при этом отметив, что именно с этим министерством шли самые сложные переговоры по согласованию показателей.

"Самая тяжелая дискуссия была с Министерством экономики, так как они отвечают за множество секторов. В то же время следует отдать должное новому руководству Минэкономики, первому вице-премьеру Алексею Любченко, поскольку сразу после его назначения мы встретились, и я объяснил ему все наши прогнозы по соприкасающимся сферам. Он сразу назначил ответственного за НОВ2 человека, а на второй день наша команда провела брифинг для нового руководства", – сказал Абрамовский.

Кроме того, как отметил министр, Минэкологии также провело сложные переговоры с Министерством энергетики и НЭК "Укрэнерго", в результате которых ведомство было вынуждено увеличить нормы выбросов для энергетического сектора.

"К примеру, если изначально мы смоделировали показатель на уровне 34 млн тонн выбросов СО2 в 2030 году в секторе энергетики, то после консультаций пришли к выводу, что будет корректнее предусмотреть 48 млн тонн в 2030 году, исходя из положений Отчета об адекватности системы", – подчеркнул Абрамовский.

Как сообщалось, Минэкологии 1 апреля 2021 года презентовало проект распоряжения Кабинета министров "Об одобрении Второго национально определяемого взноса Украины в Парижское соглашение" и запустило процедуру консультаций с общественностью. Документом предлагается на общенациональном уровне снизить выбросы парниковых газов на 65% к 2030 году от уровня 1990 года.

Ранее Абрамовский сообщал, что Кабмин до 31 июля должен утвердить НОВ2 в рамках подготовки к 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).



Полный текст интервью с Романом Абрамовским будет доступен на сайте портала GreenDeal и главной странице агентства "Интерфакс-Украина"