Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов должна полноценно заработать в 2022г – Абрамовский

Система мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов (МОВ), запущенная в начале 2021 года, должна полноценно заработать в 2022 году, заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский в эксклюзивном интервью порталу Green Deal.

"В следующем году система МОВ уже должна заработать полноценно. Мы от всех (предприятий – ИФ) получим данные по выбросам, проверим их с помощью аудиторов, которых привлечет Минэкономики, и верифицируем в соответствии со стандартизированной методологией. Затем мы будем учитывать выбросы в нашей базе данных и синхронизируемся с Государственной налоговой службой", - сказал министр.

Абрамовский отметил: если раньше предприятия считали выбросы парниковых газов на свое усмотрение и подавали данные для расчета экологических налогов, полученные по собственным методикам, то впредь будет внедрена полностью стандартизированная процедура.

По его мнению, понадобится два-три года для мониторинга и верификации, чтобы получить от предприятий устоявшуюся информацию по выбросам. После этого станет возможным создание национальной системы торговли выбросами.

Полный текст интервью с Романом Абрамовским будет доступен на сайте портала GreenDeal и главной странице агентства "Интерфакс-Украина"