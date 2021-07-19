Банк развития Китая разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней

Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней ($1,55 млрд) среди глобальных инвесторов в попытке улучшить экологическое состояние бассейна реки Хуанхэ, сообщает агентство "Синьхуа".

Привлеченные средства планируется направить на финансирование проектов модернизации инфраструктуры в девяти провинциях страны. Согласно имеющимся оценкам, эти проекты позволят сократить выбросы углекислого газа и оксидов азота в объеме 20,1 тыс. тонн и 34,99 тонны в год соответственно, а также уменьшить стандартное потребление угля на 10 тыс. тонн в год.

К настоящему времени банк продал "зеленые" облигации на общую сумму 80 млрд юаней.

В последние годы китайские власти активно продвигают развитие "зеленого" финансирования для поддержки инициатив в сфере промышленной модернизации и борьбы с загрязнением окружающей среды, отмечает издание.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) с июля планирует проводить ежеквартальную оценку "зеленой" деятельности финансовых учреждений, применяя стимулы и ограничения на основе результатов оценки.