Green Deal

17:19 19.07.2021

Банк развития Китая разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней

1 мин читать
Банк развития Китая разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней

Банк развития Китая (China Development Bank, CDB) разместил "зеленые" облигации на сумму 10 млрд юаней ($1,55 млрд) среди глобальных инвесторов в попытке улучшить экологическое состояние бассейна реки Хуанхэ, сообщает агентство "Синьхуа".

Привлеченные средства планируется направить на финансирование проектов модернизации инфраструктуры в девяти провинциях страны. Согласно имеющимся оценкам, эти проекты позволят сократить выбросы углекислого газа и оксидов азота в объеме 20,1 тыс. тонн и 34,99 тонны в год соответственно, а также уменьшить стандартное потребление угля на 10 тыс. тонн в год.

К настоящему времени банк продал "зеленые" облигации на общую сумму 80 млрд юаней.

В последние годы китайские власти активно продвигают развитие "зеленого" финансирования для поддержки инициатив в сфере промышленной модернизации и борьбы с загрязнением окружающей среды, отмечает издание.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) с июля планирует проводить ежеквартальную оценку "зеленой" деятельности финансовых учреждений, применяя стимулы и ограничения на основе результатов оценки.

Теги: #облигации #банк #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:04 16.07.2021
Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

Китай начал онлайн-торговлю квотами на выбросы CO2

08:40 15.07.2021
Администрация Байдена рассматривает вопрос создания "горячей линии" для экстренной связи с правительством КНР

Администрация Байдена рассматривает вопрос создания "горячей линии" для экстренной связи с правительством КНР

07:34 15.07.2021
Рост ВВП Китая в первом полугодии 2021 года превысил 12% - Государственное статистическое управление КНР

Рост ВВП Китая в первом полугодии 2021 года превысил 12% - Государственное статистическое управление КНР

19:03 14.07.2021
Китай усиливает контроль над кибербезопасностью за счет новых правил выявления уязвимостей

Китай усиливает контроль над кибербезопасностью за счет новых правил выявления уязвимостей

13:40 14.07.2021
Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

11:49 14.07.2021
Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

Безвиз между Украиной и Китаем реален и необходим для обоюдной туристической и трудовой миграции – эксперт

20:49 13.07.2021
Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор – Офис президента Украины

Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор – Офис президента Украины

08:36 13.07.2021
Япония обеспокоена наращиванием вооружений Россией и Китаем - доклад Минобороны страны

Япония обеспокоена наращиванием вооружений Россией и Китаем - доклад Минобороны страны

12:12 10.07.2021
Гройсман: стратегического сотрудничества Украины с Китаем быть не может - у нас не совпадают интересы

Гройсман: стратегического сотрудничества Украины с Китаем быть не может - у нас не совпадают интересы

08:02 09.07.2021
Более 10 подозреваемых в убийстве президента Моиза были задержаны на территории посольства Тайваня в столице Гаити

Более 10 подозреваемых в убийстве президента Моиза были задержаны на территории посольства Тайваня в столице Гаити

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Еврокомиссия представила план достижения климатической нейтральности

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

ПОСЛЕДНЕЕ

Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

Объем ESG-бондов под управлением фондов вырос в 7 раз за 3 года — Goldman Sachs

"Донбассэнерго" призывает ускорить решение вопросов реконструкции и строительства новых блоков ТЭС

ЧБТР обеспокоено проектом акциза на "зеленую" энергию, настаивает на выполнении Украиной своих обязательств

Планы инвестировать в ВИЭ-генерацию в Европе остаются в фокусе ДТЭК – Куницкис

Ferrexpo запустила СЭС без "зеленого" тарифа на 5 МВт на ПГОКе, в среднесрочной перспективе - 250-1000 МВт

Керри призывает Россию отказаться от угольной генерации в пользу газовой

Рада обновила законодательство об охране атмосферного воздуха

Рада провалила в первом чтении законопроект о промвыбросах

Мининфраструктуры предлагает с 2027 года поэтапно запретить ввоз и регистрацию в Украине бензиновых и дизельных авто

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА