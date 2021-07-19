Цена квот на выбросы СО2 в ЕС достигнет €90/тонну к 2030 году – ICIS

Цена квот на выбросы СО2 в рамках европейской системы торговли выбросами (EU ETS) будет демонстрировать устойчивый рост в течение текущего десятилетия и достигнет €90 за тонну СО2 к 2030 году, сообщил эксперт аналитической компании ICIS Флориан Ротенберг в интервью изданию Euractiv, передает Green Deal.

Цена квот на выбросы на закрытии торгов в пятницу закрепилась на уровне €52,89/тонну.

По мнению ICIS, стремительный рост цены эмиссионных квот с €5/тонну в 2017 году до текущих показателей вызван тремя факторами: реформой EU ETS в 2018 году, которая была призвана решить проблему избыточного предложения квот, высокими ценами на газ и серьезными планами Европейской комиссии по сокращению объема разрешений на выбросы к 2030 году.

Ожидания аналитиков ICIS превышают прогнозы Еврокомиссии, где ранее заявили, что цена квот составит порядка €85/тонну к 2030 году.

Как сообщалось, Еврокомиссия на прошлой неделе презентовала пакет законопроектов, получивший название «Fit for 55», для сокращения выбросов СО2 на 55% к 2030 году и реализации промежуточных целей стратегии Green Deal по достижению Евросоюзом углеродной нейтральности к 2050 году.

План действий ЕК до 2030 года во многом сфокусирован на реформировании углеродного рынка ЕС. В частности, Брюссель предлагает постепенно снижать количество квот на выбросы СО2 (в том числе бесплатных), приобретаемых компаниями в рамках системы торговли выбросами EU ETS. Отмечается, что это приведет к росту цен эмиссионных квот и будет стимулировать компании сокращать выбросы.

ЕК также предлагает изъять из EU ETS бесплатные квоты для авиакомпаний наряду с включением морских суден в систему с 2023 года.

Вместе с тем ЕК представила структуру механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) для импортеров в ЕС во избежание ситуации, когда европейские предприятия захотят переехать за пределы ЕС, чтобы не платить за выбросы СО2.

CBAM будет представлять собой дополнение EU ETS, но вместо квот вводятся специальные CBAM-сертификаты, которые будут покупать импортеры удобрений, электроэнергии, продукции цементной промышленности и металлургии (железо, сталь, алюминий) в ЕС. Цены сертификатов будут рассчитываться на основе средней аукционной цены квот в рамках EU ETS.