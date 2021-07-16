Планы инвестировать в ВИЭ-генерацию в Европе остаются в фокусе ДТЭК – Куницкис

Энергохолдинг ДТЭК не отказался от планов инвестировать в производство электроэнергии из возобновляемых источников в Европе, сейчас изучает возможности для этого в разных странах, сообщил глава компании "ДТЭК-ВИЭ" Марис Куницкис.

"Да, это в нашем фокусе. Планы инвестировать в Европу остаются. Пока нет стабильности в Украине, делаем фокус на зарубеж", - сказал он в ходе Украинского энергофорума института Алама Смита в пятницу.

При этом он отметил, что, поскольку рынок в Европе тоже меняется, компании приходится переориентироваться на другие страны, отказавшись от развития проектов в тех, которые рассматривали в прошлом году. В то же время Куницкис не стал раскрывать детали возможных проектов.

Как сообщалось, в представленной ДТЭК в конце прошлого года стратегии развития до 2030 года, инвестирование в зеленую энергетику в Европе называлось одним из направлений деятельности компании.