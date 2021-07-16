Ferrexpo запустила СЭС без "зеленого" тарифа на 5 МВт на ПГОКе, в среднесрочной перспективе - 250-1000 МВт

Горнорудная компания с активами в Украине Ferrexpo запустила пилотный проект комплекса солнечных батарей мощностью 5 МВт на действующей промышленной площадке Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) без "зеленого" тарифа, говорится в сообщении компании в пятницу.

"Это пилотный проект, после которого компания перейдет к полномасштабной замене традиционной электроэнергии на возобновляемую энергию солнца как части программы декарбонизации производимой продукции. В планах Ferrexpo – строительство в среднесрочной перспективе электростанции для производства возобновляемой энергии мощностью от 250 до 1000 МВт", – говорится в документе.

Согласно ему, в реализованном проекте использовано почти 10 тыс. солнечных батарей компании Jinko Solar, панели установлены на отвалах карьеров с целью рационального использования площадей.

Стоимость, как сказано в пресс-релизе, составила "несколько миллионов долларов США". Его финансирование компания осуществила без использования каких-либо государственных программ компенсаций, субсидий, дотаций или "зеленого" тарифа.

"Мы добились рыночной окупаемости данного проекта без каких-либо "зеленых" тарифов со стороны государства, что должно стать примером для других предприятий, строящих объекты генерации возобновляемых источников энергии", - отметили в Ferrexpo.

По словам главы правления ПГОКа Виктора Лотоуса, которые приводятся в сообщении, СЭС будет производить 6,5-7 млн кВт-ч электроэнергии в год и подавать ее для потребления предприятиями группы на действующей промышленной площадке.

"Запуск собственной генерации снижает для Ferrexpo негативные последствия монополизации энергорынка из-за ограничения конкуренции и риски увеличения тарифа на передачу электроэнергии", - сказал он.

Ferrexpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Компания в 2020 году нарастила чистую прибыль на 57,5% – до $635,3 млн при увеличении выручки на 12,8% – до $1 млрд 700,32 млн. В минувшем году Ferrеxpo увеличило суммарное производство окатышей на 7% – до 11,22 млн тонн, выпуск концентрата возрос на 5,9% – до 14 млн тонн.

В первом полугодии этого года Ferrexpo сократила производство окатышей на 0,6% – до 5,563 млн тонн, однако общее производство продукции, включающее также выпуск товарного концентрата, возросло на 2% – до 5,712 млн тонн.