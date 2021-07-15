Верховная Рада обновила законодательство об охране атмосферного воздуха на выполнение Украиной международных обязательств в сфере предотвращения изменения климата.

За принятие соответствующего законопроекта №4259 во втором чтении и в целом проголосовали 319 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании в четверг.

Документ вносит изменения в закон "Об охране атмосферного воздуха" касательно урегулирования хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам.