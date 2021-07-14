Финская Wärtsilä планирует создать двигатель на 100% водороде к 2025 году

Финская Wärtsilä начала испытания на чистом водороде своих газопоршневых двигателей, предназначенных для балансировки энергосистем, ожидает к 2025 году создать концепт двигателя и электростанции, способных работать на 100%-ном водороде, сообщила группа в пресс-релизе в среду.

"Это сделает возможным переход к углеродно-нейтральным энергосистемам по всему миру", – отмечается в нем.

Как пояснили в компании, в настоящее время на мировом рынке не существует серийных двигателей, способных эффективно использовать водород. Это ставит под угрозу глобальные амбиции по достижению нулевых выбросов.

"Wärtsilä объявляет о начале важной программы испытаний своих газопоршневых двигателей для их перевода на использование чистого водорода в качестве топлива. В городе Вааса (Финляндия) будет исследована существующая технология двигателей серии 31, чтобы определить оптимальные параметры для работы на водороде", – заявляют в компании.

"Сейчас определяющий момент для всемирного энергетического перехода. Глобально сообщества будут инвестировать миллиарды в инфраструктуру, необходимую для производства "зеленого" водорода, но эти инвестиции полагаются на наличие серийных двигателей, которые смогут работать на этом топливе, когда оно станет доступным", – отметил процитированный в пресс-релизе генеральный директор Wärtsilä Хокан Аньевалл.

По его словам, с разработкой таких двигателей, которые смогут работать на водороде, Wärtsilä, в том числе, готовит будущие энергосистемы к работе на 100%-ной возобновляемой энергетике в 2050 году.

"Способность модифицировать существующие двигатели под использование водорода, когда они станут широкодоступными, является критически важной для достижения глобальных целей декарбонизации. Двигатель внутреннего сгорания - это ключевая технология, с которой становится возможным наращивание ВИЭ, поскольку она обеспечивает гибкость, необходимую для балансировки прерывистой генерации ветра и солнца", – констатируют в Wärtsilä.

Как резюмируют в компании, возможность перевести двигатели в будущем на использование углеродно-нейтральных видов топлива, таких как "зеленый" водород и другие топлива на его основе, означает, что генерирующие компании могут уверенно инвестировать в достижение 100%-ной возобновляемой энергосистемы без риска обесценения активов.

Wärtsilä - один из мировых лидеров по внедрению технологий балансировки и накопления энергии, обеспечивая гибкость, которая необходима для ускорения глобального перехода к 100%-ной возобновляемой энергетике. Компания установила электростанции общей мощностью 74 ГВт в 180 странах мира, в том числе высокоманевренные тепловые балансирующие станции, процент которых растет, и более 80 систем накопления энергии. Двигатели Wärtsilä способны выйти на полную мощность за две минуты и в настоящее время работают на природном газе, биогазе, синтетическом метане или водородных смесях с долей водорода до 25%.

Параллельно с этим Wärtsilä проводит испытания двигателей для работы на аммиаке и метаноле, тоже являющимися двумя альтернативными видами топлива в будущем, которые поддержат декарбонизацию сектора судоходства и помогут Международной морской организации достичь своих целей по сокращению выбросов парниковых газов на 50% к 2050 году.