Green Deal

15:35 14.07.2021

"Метинвест" и Primetals Technologies подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах декарбонизации

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"Метинвест" и Primetals Technologies подписали меморандум о сотрудничестве в вопросах декарбонизации

Международная вертикально интегрированная группа металлургических и горнодобывающих компаний «Метинвест» подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Primetals Technologies, международным лидером в области инжиниринга, строительства и предоставления услуг для всего жизненного цикла оборудования предприятий металлургической промышленности.

Документ подписан в ходе проходящего в Киеве первого международного форума «Декарбонизация стальной индустрии: вызов для Украины», передает портал Green Deal.

Стороны договорились о реализации совместных проектов в области устойчивого развития отрасли. К ним относятся совместные инициативы в сфере научно-исследовательских работ в рамках финансирования Horizon Europe и Исследовательского фонда угля и стали, связанные с климатическими и экологическими проблемами в сталелитейной промышленности.

Сотрудничество включает работу над технологическими решениями, которые могут быть внедрены на производственных предприятиях «Метинвеста», а также над перспективными технологиями и решениями для всей цепочки поставок металлургической и горнодобывающей промышленности, чтобы ускорить процесс декарбонизации «Метинвеста». Сферы взаимного интереса включают энергоэффективное и инновационное производство стали на основе DRI (железа прямого восстановления), улавливание и утилизацию углерода и металлургического газа.

Генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков отметил, что группа продолжает искать возможности для достижения углеродной нейтральности в будущем и разрабатывает детальную дорожную карту по сокращению
выбросов СO2.

«Мы считаем, что сотрудничество с таким опытным технологическим лидером, как Primetals Technologies, будет способствовать достижению промежуточной цели декарбонизации и внесет значительный вклад в достижение климатической нейтральности с нулевыми выбросами парниковых газов. Это и есть главная цель Европейской «зеленого» курса, которая соответствует обязательствам ЕС и Украины по глобальным климатическим действиям в рамках Парижского соглашения», — сказал гендиректор.

В свою очередь исполнительный вице-президент и член правления Primetals Technologies Норберт Петермайер констатировал, что компания является долгосрочным технологическим партнером «Метинвеста» с момента его основания.

«Мы гордимся тем, что сопровождаем «Метинвест» на его пути к достижению целей по декарбонизации. За десятилетия инноваций, ориентированных на клиента, Primetals Technologies стала первопроходцем в области революционных технологий, и мы уверены, что такое партнерство поможет сформировать будущее металлургического производства», — сказал Петермайер.

Primetals Technologies со штаб-квартирой в Лондоне является мировым лидером в области инжиниринга, строительства и обеспечения жизненного цикла предприятий металлургической отрасли. Компания предлагает полный комплекс технологий, продуктов и услуг, включающий интегрированное электрооборудование и автоматизацию, цифровизацию и экологические решения. Деятельность компании охватывает каждый этап цепочки производства чугуна и стали – от сырья до готовой продукции – и включает новейшие решения для сектора цветной металлургии. Primetals Technologies – совместное предприятие Mitsubishi Heavy Industries и партнеров, в котором работает около 7 000 сотрудников по всему миру.

Кроме того, «Метинвест» подписал меморандум о сотрудничестве для
реализации совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов с K1-MET, ведущим австрийским исследовательским центром в сфере
металлургии.

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

В 2020 году выручка группы составила $10,5 млрд, а рентабельность по показателю EBITDA – 21%.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа «СКМ» (71,24%) и «Смарт-холдинг» (23,76%), совместно управляющие компанией.

Теги: #метинвест #primetals_technologies #меморандум
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