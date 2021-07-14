Green Deal

13:40 14.07.2021

Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

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Китай запустит систему торговли квотами на CO2 16 июля — WSJ

Китай 16 июля начнет торговлю эмиссионными квотами, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает Green Deal. 

Запуск Пекином государственной программы торговли квотами на выбросы CO2 создаст крупнейший мировой рынок углеродного финансирования и удвоит долю глобальных выбросов, покрываемых схемами эмиссионных квот.

Новая программа должна помочь Китаю сократить выбросы CO2 и добиться поставленных ранее в этой сфере целей. Так, власти КНР рассчитывают, что пик выбросов будет пройден до 2030 года, а к 2060 году их объем сократится до нуля.

На начальном этапе программа будет действовать для 2,225 тыс. компаний энергетического сектора. Энергокомпании будут ежегодно получать определенные квоты на объем выбросов, которые они смогут покупать или продавать на рынке.

В течение 3-5 лет в программу будут включены представители еще семи отраслей, включая химический и нефтехимический сектора, производство строительных материалов, железной руды и стали, цветных металлов, бумаги, а также авиакомпании.

Стоимость квот на выбросы 1 тонны CO2 может составить от $6,18 до $7,73, заявил в среду заместитель министра окружающей среды Китая Чжао Инмин. Этот прогноз основан на ценах квот, торгующихся в рамках пилотных региональных проектов.

В настоящее время Китай занимает первое место в мире по объему выбросов СО2. По данным Global Carbon Altas, на Китай приходится почти 28% выбросов, США — 14,5%, Индию — 7,2%, Россию — 4,6%.

Теги: #выбросы #со2 #китай #квоты
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