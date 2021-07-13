McDonald’s инвестировал 10 млн грн в запуск проекта сортировки и переработки отходов в ресторанах сети по Украине

Инвестиции в запуск проекта по установке специальных станций по сортировке отходов в ресторанах сети McDonald’s в Украине и соответствующее обучение персонала составили 10 млн грн, сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина", передает Green Deal.

Согласно пресс-релизу, начиная с 13 июля посетители могут сортировать отходы и использованную упаковку в отдельно стоящих ресторанах McDonald’s в 22 городах Украины.

Уточняется, что специальные сортировочные станции с соответствующими пометками установлены в 85 ресторанах МакДональдз, кроме заведений, расположенных в торгово-развлекательных центрах. В ближайшие две недели это оборудование также установят на летних террасах.

Сортировочные станции имеют 5 фракций: пластик, бумагу, стаканчики, жидкость и другое.

Пресс-служюа отметила, что до этого около года длилась тестовая программа по сортировке в 16 ресторанах "МакДональдз" в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области, к которой уже присоединилось 2,6 млн украинцев.

Отсортированные отходы отправляют на вторичную переработку сырья. Компания имеет более 30 партнеров в разных регионах Украины, которые занимаются логистикой, сбором, перевозкой, досортировкой и переработкой отходов.

Компания уточнила, что "МакДональдз" имеет глобальное обязательство перейти на производство всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно. Внедряя раздельную сортировку и развивая культуру правильного обращения с отходами в Украине, компания делает свой вклад в сохранение окружающей среды, поясняется в сообщении.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 101 ресторан в 22 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на февраль-2021 составляет 901,801 млн грн.