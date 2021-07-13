Green Deal

19:55 13.07.2021

McDonald’s инвестировал 10 млн грн в запуск проекта сортировки и переработки отходов в ресторанах сети по Украине

2 мин читать
McDonald’s инвестировал 10 млн грн в запуск проекта сортировки и переработки отходов в ресторанах сети по Украине

Инвестиции в запуск проекта по установке специальных станций по сортировке отходов в ресторанах сети McDonald’s в Украине и соответствующее обучение персонала составили 10 млн грн, сообщила компания агентству "Интерфакс-Украина", передает Green Deal.

Согласно пресс-релизу, начиная с 13 июля посетители могут сортировать отходы и использованную упаковку в отдельно стоящих ресторанах McDonald’s в 22 городах Украины.

Уточняется, что специальные сортировочные станции с соответствующими пометками установлены в 85 ресторанах МакДональдз, кроме заведений, расположенных в торгово-развлекательных центрах. В ближайшие две недели это оборудование также установят на летних террасах.

Сортировочные станции имеют 5 фракций: пластик, бумагу, стаканчики, жидкость и другое.

Пресс-служюа отметила, что до этого около года длилась тестовая программа по сортировке в 16 ресторанах "МакДональдз" в Киеве, Харькове, Львове и Киевской области, к которой уже присоединилось 2,6 млн украинцев.

Отсортированные отходы отправляют на вторичную переработку сырья. Компания имеет более 30 партнеров в разных регионах Украины, которые занимаются логистикой, сбором, перевозкой, досортировкой и переработкой отходов.

Компания уточнила, что "МакДональдз" имеет глобальное обязательство перейти на производство всех упаковочных материалов из возобновляемого сертифицированного сырья, а также сырья, которое можно использовать повторно. Внедряя раздельную сортировку и развивая культуру правильного обращения с отходами в Украине, компания делает свой вклад в сохранение окружающей среды, поясняется в сообщении.

Первое заведение McDonald's в Украине было открыто 24 мая 1997 года в Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 101 ресторан в 22 городах.

Развитием сети занимается ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участником ПИИ является MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания). Уставный капитал ПИИ "МакДональдз Юкрейн Лтд." на февраль-2021 составляет 901,801 млн грн.

Теги: #инвестиции #mcdonalds #экопроект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:33 13.07.2021
Snack Production купила плодоовощной комбинат "Херсон" при поддержке инвесткомпании Millstone&Co

Snack Production купила плодоовощной комбинат "Херсон" при поддержке инвесткомпании Millstone&Co

10:46 13.07.2021
Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

16:54 09.07.2021
Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

Инвестиции в сумме $1 млрд в приоритетные отрасли приведут к дополнительному росту экономики на 1-2% - первый вице-премьер

10:08 09.07.2021
Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

09:54 09.07.2021
DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

DELTA Ukraine инвестирует $500 тыс. в инновационный центр "Промприлад.Реновация"

21:40 08.07.2021
Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

Организаторы киевского Международного европейского университета за год работы инвестировали в проект более $3 млн

12:54 08.07.2021
Международный Европейский Университет проинвестировал в свое развитие более $3 млн

Международный Европейский Университет проинвестировал в свое развитие более $3 млн

13:02 07.07.2021
ЕС мобилизует EUR17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства" - еврокомиссар Вархеи

ЕС мобилизует EUR17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства" - еврокомиссар Вархеи

12:52 06.07.2021
Полтавская область внедряет 41 аграрный инвестпроект на общую суму 1,6 млрд грн

Полтавская область внедряет 41 аграрный инвестпроект на общую суму 1,6 млрд грн

03:15 05.07.2021
Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

Премьер Беларуси: республика готова заместить инвестиции Евросоюза средствами из других источников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Комплексная разработка критических материалов может привлечь в Украину до 10 млрд евро в первый период – Шмыгаль

"Укрэнерго" планирует выпуск "зеленых" облигаций на EUR500 млн для расчетов с ВИЭ-генерацией

Рада приняла в целом закон о запрете бесплатного распространения пластиковых пакетов в Украине

"ДТЭК" готов рассматривать предложения о продаже ТЭС и угольных шахт - гендиректор

Украина обсуждает формирование фонда "зеленой" трансформации с международными партнерами – вице-премьер

ПОСЛЕДНЕЕ

KNESS планирует построить площадку по производству «зеленого» водорода в Украине

"Слуга народа" поддержит законопроекты про электрокары во втором чтении – нардеп Гетманцев

"Северный поток-2" в ближайшее десятилетие должен быть готов транспортировать водород - глава проектной компании

MSCI составил мировой список аутсайдеров климатического раскрытия

Нацбанк Украины совместно с IFC представит в октябре Дорожную карту зеленого финансирования

Первый вице-премьер Украины призывает разделять виды ВИЭ по их полезности для страны

ФРГ компенсирует компаниям издержки высокой цены выбросов СО2

Украина после открытия рынка газа ставит задачу открытия рынка э/э и присоединения энергосистемы к ENTSO-E - премьер

Украина и Дания подписали договор о сотрудничестве в рамках программы энергетического партнерства стран

Scatec запустила пятую СЭС в Украине, построив более 300 МВт солнечной генерации в стране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА