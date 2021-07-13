Green Deal

13:42 13.07.2021

KNESS планирует построить площадку по производству «зеленого» водорода в Украине

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KNESS планирует построить площадку по производству «зеленого» водорода в Украине

KNESS Group, занимающаяся проектированием и строительством объектов возобновляемой энергетики и распределительных сетей, получила разрешительную документацию на строительство исследовательской площадки по производству «зеленого» водорода в Виннице, передает Green Deal

«Винница — первый город в Украине, где начнется производство «зеленого» водорода. Винницкий городской совет предоставил KNESS градостроительные условия и ограничения на строительство демонстрационно-исследовательской площадки по производству «зеленого» водорода (добытого с помощью возобновляемой энергии)», — сообщил заместитель мэра Винницы Андрей Очеретный на своей странице в Фейсбук. 

Он указал, что Винница станет первым городом в Украине, где будут на практике отработаны модели промышленного производства «зеленого» водорода для широкой сферы применения.

По его словам, на водородной площадке, которая будет располагаться на улице Энергетической, будут отрабатываться две технологии производства водорода, одна из которых является уникальной разработкой научно-исследовательского центра KNESS RnD Center.

KNESS Group — генподрядная компания, которая занимается проектированием и строительством объектов возобновляемой энергетики и распределительных сетей. С 2012 года основной вектор деятельности — комплексная реализация проектов солнечной энергетики. В феврале 2019 года группа запустила первое в Украине промышленное производство солнечных панелей KNESS PV.

Теги: #водород #производство
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